Melania y Trump viven separados, dice biógrafa no autorizada

WASHINGTON. Misteriosa, reservada, cauta. Una mujer que no duerme con su marido y habla a través de su ropa. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, está decidida a ser ella misma y no necesita que nadie la salve, asegura una biografía no autorizada.

Así la presenta Kate Bennett, la corresponsal de la CNN en la Casa Blanca, en su libro "Free, Melania" (Melania, libre), que hoy sale a la venta en Estados Unidos.

"Melania Trump es mucho más poderosa e influyente con su esposo de lo que piensan", dice la periodista.

El libro, que cita numerosas fuentes, confirma los reportes de que fue ella quien propició el despido de una alta funcionaria de seguridad nacional de la Casa Blanca, Mira Ricardel, después de sentirse menospreciada durante un viaje a África en octubre de 2018.

La autora también se refiere a Ivanka Trump, la hija mayor del presidente, a quien muchas veces la primera dama percibe como una usurpadora de su papel.

Bennett asegura que Melania Trump, quien suele mandar mensajes a través de sus atuendos, le hablaba a su hijastra cuando en junio de 2018 en un viaje a la frontera vistió la polémica chaqueta verde oliva con la inscripción con letras blancas en la espalda "Realmente no me importa. ¿Y a ti?"

La periodista también revela que Melania dispone de una suite en el tercer piso de la residencia presidencial, justo encima del dormitorio principal que ocupa su esposo, y que no duermen juntos.