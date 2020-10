Mexicanos se hacen valer en elecciones de EU

Faltan 10 días para las elecciones más importantes de Estados Unidos y millones de ciudadanos han definido su voto para elegir como presidente entre el republicano Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden, pero hay un sector de la población que puede dar un impulso importante a cualquiera de los candidatos: los mexicanos.

Estados Unidos cuenta con una población aproximada de 323 millones de personas, de las cuales un poco más de 59 millones pertenecen a la comunidad hispana, y dentro de ésta 37 millones o 11.4 por ciento son de origen mexicano, una cifra con un peso considerable dentro del electorado estadounidense.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La comunidad mexicana puede hacer la diferencia en estados claves, principalmente en aquellos considerados “péndulo” o “columpio”, donde no hay una postura partidaria firme, por lo que el sufragio de los connacionales puede inclinar totalmente la balanza a favor de uno de los candidatos.

El caso más destacado es Texas, aunque por más de 20 años ha sido un estado republicano, las encuestas lo muestran actualmente muy dividido. Hay que considerar que una de las mayores comunidades mexicanas en Estados Unidos está dentro del territorio texano, donde predominan totalmente entre los hispanos. Así, si en la entidad se votara por un solo candidato definitivamente crearán una tendencia en los resultados electorales.

Lo anterior enfrenta dos problemas, por un lado, los mexicanos no votan en bloque, la tendencia esta muy dividida, y, además, arrastran culturalmente su compromiso ante las urnas, es decir, no salen a votar, en gran medida por temor y por desinterés, pues consideran que su minoría no sería escuchada.

En otros estados serán vitales los sufragios de los mexicanos, es el caso de Arizona, Nuevo México y Nevada, aunque en estos la tendencia partidista ya está más definida.

Otros aspectos revelan la importancia de los mexicanos no sólo para el tema electoral, sino para la misma economía.

En este caso, los mexicanos son una población activa capaz de mover la actividad productiva de los estados del sur.