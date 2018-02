México afronta jornada clave para sacar adelante relación con EU y negociar TLCAN

México tendrá hoy una jornada clave para sacar adelante su relación con Estados Unidos, así como las negociaciones para modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), del que también es socio Canadá.



El secretario estadounidense de Estado, Rex Tillerson, llegó este jueves a la capital mexicana, donde se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto y formará parte de una reunión trilateral con los titulares de Exteriores mexicano y canadiense.



De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, la visita de Tillerson tiene como propósito "continuar fortaleciendo la relación entre México y Estados Unidos, y tratar los temas más relevantes de la agenda bilateral y regional, incluyendo temas económicos, de seguridad y migración, así como la situación de Venezuela".



El funcionario estadounidense abordará el viernes con los cancilleres de México y de Canadá, Luis Videgaray y Chrystia Freeland, "estrategias para fortalecer la relación trilateral", según reportó la SRE.



La institución detalló que, además de la relación trilateral, los ministros dialogarán sobre "el estado de temas multilaterales", así como de la cooperación regional y global.



El encuentro resalta la importancia de la relación entre los tres países y la fortaleza de la región de América del Norte Secretaría de Relaciones Exteriores



La reunión se producirá cuatro días después del cierre en Montreal (Canadá) de la sexta ronda de renegociación del TLCAN, en vigor desde 1994, entre los tres socios.



Aunque los tres países coincidieron en que se habían logrado avances, reconocieron también que las negociaciones fueron difíciles y que todavía queda mucho camino por delante.



Las negociaciones se encuentran bajo la enorme presión que supone la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de abandonar el TLCAN en caso de que no se alcance un acuerdo más beneficioso para su país.

El encuentro de cancilleres también llega en un momento en que México analiza la propuesta de Estados Unidos sobre la presencia de agentes estadounidenses armados en los vuelos comerciales transfronterizos.



Videgaray dijo el martes que su Gobierno está revisando "con seriedad" la propuesta, planteada en otras ocasiones por Washington, "desde su viabilidad jurídica hasta su conveniencia operativa y de seguridad", pero aseguró que la decisión no estará vinculada con la renegociación del TLCAN.



Después del encuentro trilateral de cancilleres, tanto Tillerson como Freeland se reunirán, de manera individual, con Peña Nieto, informaron a Efe fuentes de la Presidencia.



Un alto funcionario del Departamento de Estado de EU reveló el miércoles que Tillerson, que después de México visitará Argentina, Perú, Colombia y Jamaica hasta el 7 de febrero, pedirá en su gira más presión sobre el Gobierno venezolano.



El secretario continuará abogando por aumentar la atención regional sobre las múltiples crisis en Venezuela. Con nuestros socios, planeamos continuar presionando al régimen corrupto de (el presidente Nicolás) Maduro para que vuelva al orden democrático Funcionario del Departamento de Estado de EU



Respecto a México, la fuente indicó que Tillerson volverá a subrayar que la relación entre ambas naciones es "profunda y amplia" y destacará el trabajo conjunto en la lucha contra el crimen organizado y la inmigración irregular.



El propio secretario de Estado consideró este jueves "alarmante" la creciente presencia de Rusia en Latinoamérica y su apoyo a "los regímenes que no respetan los valores democráticos" con venta de armas y equipamiento militar.



Tillerson criticó el avance de Rusia y China en la región en su discurso de presentación de su primera gira en Latinoamérica y el Caribe.



Latinoamérica no necesita nuevos poderes imperiales que solo buscan el beneficio propio Rex Tillerson



"Estados Unidos seguirá siendo el socio más estable, fuerte y duradero de Latinoamérica", aseguró, tras cuestionar "a qué precio" hace China negocios en la región con sus "prácticas de comercio injustas", y el apoyo ruso a los países "no democráticos".



Tillerson llamó a los países latinoamericanos a fortalecer sus instituciones para "asegurar su soberanía frente a los potenciales actores depredadores que están apareciendo en el hemisferio".



"Nuestra región debe estar en guardia contra los poderes lejanos que no reflejan los valores fundamentales de la región. Estados Unidos es un claro contraste a esto. No buscamos acuerdos a corto plazo con ganancias asimétricas. Nosotros buscamos socios", afirmó.

/eds