México debe detener a migrantes o cerraré la frontera: Trump

Esta mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que una caravana de 20 mil migrantes ingresó a México y debe ser detenida, reiteró el mandatario.

En su cuenta de Twitter, el magnate dijo que aunque la carava se ha reducido México debe detener al resto o Estados Unidos cerrará la frontera y desplegará a las fuerzas armadas.

A very big Caravan of over 20,000 people started up through Mexico. It has been reduced in size by Mexico but is still coming. Mexico must apprehend the remainder or we will be forced to close that section of the Border & call up the Military. The Coyotes & Cartels have weapons! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de abril de 2019

En otro tuit, Trump indicó que recientemente soldados mexicanos “sacaron armas de fuego contra nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica de distracción para contrabandistas de drogas en la frontera”.

Y advirtió: “mejor que no vuelva a suceder. Ahora estamos enviando soldados armados a la frontera. México no está haciendo lo suficiente para detener y regresar” a los migrantes.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de abril de 2019

Trump ha reiterado en múltiples ocasiones que si México no detiene a los migrantes centroamericanos, cerrará su frontera sur.

Este martes, Trump indicó que el muro fronterizo con México está siendo construido rápidamente, por lo que su país está siendo respetado de nuevo.