México debe usar sus fuertes leyes de migración, insiste Trump

El presidente Donald Trump no cesa en sus críticas contra México y señaló que “debe usar sus muy fuertes leyes de inmigraciones para detener a los miles de personas que intentan entrar a Estados Unidos”.

Como es costumbre en el mandatario estadounidense, aseguró desde su cuenta de Twitter que las áreas de detención de su país están al máximo y no recibirán más ilegales, por lo que reiteró su advertencia:

¡El siguiente paso es cerrar la frontera! ¡Esto también nos ayudará a detener el flujo de drogas de México!

Mexico must use its very strong immigration laws to stop the many thousands of people trying to get into the USA. Our detention areas are maxed out & we will take no more illegals. Next step is to close the Border! This will also help us with stopping the Drug flow from Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de marzo de 2019





A pesar de su posición, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene su posición de no enfrentarse a Trump en este tema.

"No voy yo a polemizar sobre esto, voy a ser muy prudente sobre una serie de circunstancias, entre otras, porque queremos llevar muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos", respondió ayer durante su conferencia de prensa matutina.

"No nos vamos a pelear, solo habrá amor y paz", reiteró ayer el mandatario mexicano.

Trump ya cumplió parte de su amenaza y ordenó suspender todo tipo de asistencia a los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras).

La decisión se tomó el viernes por la noche después de que Trump criticara a los tres países por "no hacer nada" por los estadounidenses y permitir la formación de caravanas de migrantes que tienen como objetivo llegar a EU.