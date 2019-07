México está haciendo un mejor trabajo en frontera que demócratas: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció nuevamente a México por "hacer un mejor trabajo que demócratas" para detener el flujo migratorio en la frontera sur.

A través de twitter, Trump aseguró que "México está haciendo un mejor trabajo en frontera que demócratas ¡Gracias México!"

Mexico is doing a far better job than the Democrats on the Border. Thank you Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de julio de 2019

Asimismo, luego de recibir criticas por las condiciones en las que se encuentran los migrantes en centros de detención, Trump culpó a los demócratas por la crisis migratoria y salió en defensa de la patrulla fronteriza.

“Nuestra gente de la patrulla fronteriza no son empleados de hospital, doctores o enfermeras. Las malas leyes migratorias demócratas, que podrían fácilmente arreglarlas, son el problema. Gran trabajo de la patrulla fronteriza”.

If Illegal Immigrants are unhappy with the conditions in the quickly built or refitted detentions centers, just tell them not to come. All problems solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de julio de 2019

Además sostuvo que si los migrantes ilegales no están satisfechos con las condiciones en los centros de detención "díngales que no vengan ¡Todos los problemas resueltos!".

El presidente de EU finalizó su "ataque de tuits" mencionando que la solución a la crisis en la frontera sur es “decir a los migrantes que no vengan a nuestro país a menos que estén dispuestos a hacerlo legalmente.