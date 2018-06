México habla mucho y no hace nada en migración: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió nuevamente contra México asegurando que el país no hace nada para frenar la migración ilegal a Estados Unidos.

Trump hizo este anuncio en declaraciones a los periodistas durante una reunión con su gabinete.

México habla mucho pero no hace nada por nosotros en materia migratoria. México no ha hecho nada más que aprovecharse de nosotros, nos ha inundado de drogas y de coyotes y narcotraficantes que son puras joyitas que nos llegan de ese país.

Asimismo, agregó que pedirá a su gobierno que actúe para reunificar a las familias inmigrantes que han sido separadas desde el pasado mes de abril, una situación que afecta a más de 2,300 niños.

My Administration is acting swiftly to address the illegal immigration crisis on the Southern Border. Loopholes in our immigration laws all supported by extremist open border Democrats...and that's what they are - they're extremist open border Democrats.... pic.twitter.com/F73I5gu0Q5 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junio de 2018

Sin embargo, defendió las instalaciones que albergan a los menores indocumentados y destacó la presencia de su esposa en uno de estos albergues, a donde acudió para visitar a los niños migrantes.

Destacó también la gravedad de la crisis migratoria, afirmando que desde 2015, durante la administración de Barack Obama, esto era un problema que afectaba fuertemente al país estadounidense.

Con información de EFE