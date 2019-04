México lamenta muerte de Alan García, expresidente de Perú

El Gobierno de México lamentó este miércoles el fallecimiento del expresidente de Perú Alan García, quien se disparó en la cabeza cuando iba a ser arrestado por el caso de corrupción Odebrecht.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento del expresidente de Perú, Alan García, hacemos votos para que sus familiares y amigos encuentren una pronta resignación. Qué en paz descanse", indicó Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).

La muerte de García, de 69 años, quien gobernó Perú en dos periodos, de 1985 a 1990, y de 2006 y 2011, ocurrió hoy mientras era operado en el Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa de las graves heridas causadas por el disparo que se propinó cuando policías y fiscales llegaron a su casa para detenerlo.

La orden de detención se emitió a pedido del fiscal José Domingo Pérez después de que el pasado 14 de abril se conoció que Odebrecht pagó a su exsecretario presidencial Luis Nava y a su hijo José Nava, 4 millones de dólares para lograr el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

Fundador de la Alianza del Pacífico

"Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza, solo les queda la especulación o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado", aseguró este martes García en su cuenta de Twitter.

Alan García fue uno de los fundadores de la Alianza del Pacífico, mecanismo de integración creado en 2011 por Chile, Colombia, México y Perú, que se convirtió en el más exitoso de la región.

García se exilió en Colombia en 1992 y luego en Francia para evitar ser procesado por enriquecimiento ilícito en su primer mandato (1985-1990), hasta que en 2001 la Corte Suprema declaró que los delitos habían prescrito.

El 27 de abril de 2011, el entonces presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012) visitó Perú y se reunió con Alan García en el palacio de Gobierno de Lima.

El encuentro de Calderón con García, primera parada de una visita oficial a Perú de una agenda marcadamente comercial, sirvió también para que los dos presidentes abordaran otros temas de interés común, como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.