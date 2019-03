México no está haciendo nada para detener el flujo de migrantes: Trump

El presidente Donald Trump se pronunció está mañana en contra del gobierno de México, asegurando que la administración de Andrés Manuel López Obrador no está haciendo nada para detener al flujo de migrantes.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense se quejó de la falta de acción por parte del gobierno mexicano en relación al problema migratorio.

México no está haciendo nada para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. Todos hablan y nada de acción. Asimismo, Honduras, Guatemala y el Salvador han tomado nuestro dinero por años, y no hacen nada. A los demás no les importa esas malas leyes. Deben cerrar la frontera sur!





En breve, más información