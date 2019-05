Trump insiste que México se ha aprovechado de EU durante décadas

El presidente Donald Trump dijo que "México se ha aprovechado durante décadas de Estados Unidos" y pidió que "haga lo que se debe de hacer" para arreglar sus problemas migratorios, dicha declaración la realiza luego de que Andrés Manuel López Obrador envió una carta al gobierno estadounidense en respuesta a la amenaza de imponer un arancel del 5% a sus bienes.

A través de twitter, Trump dijo que "México se ha aprovechado de Estados Unidos durante décadas. Debido a los demócratas, nuestras leyes de migración son malas. México hace una fortuna con Estados Unidos por décadas, pueden solucionar este problema fácilmente. ¡Es hora de que finalmente hagan lo que se debe hacer!".

Mexico has taken advantage of the United States for decades. Because of the Dems, our Immigration Laws are BAD. Mexico makes a FORTUNE from the U.S., have for decades, they can easily fix this problem. Time for them to finally do what must be done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2019

Donald Trump anunció el jueves que impondrá aranceles progresivos a México a partir del 10 de junio hasta que se detenga el flujo de migrantes indocumentados que llegan desde ese país a la frontera sur estadounidense.

"El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel del 5% a todos los bienes que ingresan a nuestro país desde México, hasta el momento en que los migrantes ilegales que llegan a través de México a nuestro país PAREN", dijo Trump.

"Los aranceles aumentarán gradualmente hasta que se resuelva el problema de la migración ilegal, momento en el que se eliminarán", señaló.

Tras las amenazas arancelarias de Trump, el gobierno de López Obrador envió una carta a su homólogo de Estados Unidos y pidió actuar con prudencia y resolver el problema migratorio mediante el diálogo, sin llegar a la confrontación, ni afectar los intereses de ambos países.

AMLO también exhortó a Trump al diálogo y a "buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios".