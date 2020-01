"México sí está pagando por el muro", afirma Trump

Durante un mitin en Wildwood, New Jersey, el presidente de Estado Unidos, Donald Trump afirmó que México sí está pagando por el muro y reconoció la gestión de su homólogo Andrés Manuel López Obrador.

"México está pagando por el muro, pronto lo descubrirán [...] el muro está siendo pagado en última instancia, y muy bien, por México. Y es una ventaja para México si lo piensan", dijo Trump en un evento como parte de su candidatura presidencial.

"El muro es una barrera vital para bloquear drogas mortales que se vierten en comunidades. Lo que estamos haciendo es detener la drogas en un número récord", agregó Trump al discurso.

Mundo Trump insiste en desviar recursos del Pentágono para su muro fronterizo

Sobre el presidente López Obrador, Trump lo elogió de nuevo: "Queremos mucho a México. El presidente es amigo mío y creo que está haciendo un trabajo fantástico, es una dura situación (en la frontera)", apuntó el mandatario sobre el tema migratorio.

Trump, making stuff up, claims Mexico is paying for his border wall: "Mexico is in fact, soon you will find out, paying for the wall ... no, the wall is ultimately, and very nicely, being paid for by Mexico." pic.twitter.com/pDnBwEKHk4 — Aaron Rupar (@atrupar) 29 de enero de 2020

En su discurso, Trump recalcó el buen rumbo de la economía estadounidense, con niveles de empleo récord, y advirtió de que elegir a un presidente demócrata el próximo noviembre traería el desastre.

"Los demócratas son ahora el partido de los impuestos altos, del crimen, de las fronteras abiertas, de los abortos tardíos, del socialismo y de la corrupción descarada", clamó.

El jefe del Ejecutivo insistió además en los puntos centrales de su campaña, entre ellos dureza en materia de migración, nuevas bajadas de impuestos y más firmeza en el ámbito del comercio internacional.





| Con información de EFE |