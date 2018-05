México tiene un grave problema con el crimen, se debe construir el muro: Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a reiterar que el Congreso debe construir el muro, aseguró que México tienen un grave problema con el crimen y no está ayudando para solucionarlo.

Por medio de su cuenta súper armar, su twitter, el mandatario insistió en que se debe construir el muro, expuso que el Congreso debe actuar para cambiar las "leyes migratorias débiles e ineficaces".

"Nuestra frontera al sur se encuentra bajo aciago, el congreso debe actuar ahora y cambiar nuestras inefectivas leyes migratorias. Se debe construir el muro. México tienen un grave problema con el crimen y no está ayudando para solucionarlo", sostuvo en un tuit, Donald Trump.

Our Southern Border is under siege. Congress must act now to change our weak and ineffective immigration laws. Must build a Wall. Mexico, which has a massive crime problem, is doing little to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de mayo de 2018

Dichos comentarios fueron ocasionados por la movilización de la caravana de Centroamérica pues atrajo la atención del presidente Donald Trump, quien ha insinuado que buscará reformas a las leyes migratorias para dificultar que personas indocumentadas soliciten asilo político.

En el año fiscal 2016 se recibieron 65.218 solicitudes, de las cuales se aceptaron 8.726, según estadísticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El resto de las peticiones fueron denegadas, abandonadas o retiradas, entre otras circunstancias no especificadas dentro de los números oficiales.

Más de 150 inmigrantes de la caravana de Centroamérica que arribaron a la frontera con California ya se han entregado a autoridades estadounidenses para que su solicitud de asilo sea estudiada, según la cifra ofrecida hoy por activistas que los acompañan.