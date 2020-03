Michael Bloomberg se retira de la carrera presidencial y respalda a Biden

Washington, DC.- El multimillonario estadounidense Michael Bloomberg anunció su retiro de la carrera por la nominación presidencial demócrata y su apoyo al exvicepresidente Joe Biden, tras decepcionantes resultados en las primarias del supermartes, claves en el proceso para elegir al rival de Donald Trump.

"Hace tres meses, me postulé para presidente para derrotar a Donald Trump. Hoy me voy de la carrera por la misma razón: para derrotar a Donald Trump, porque para mí es claro que quedarse hará que sea más difícil lograr ese objetivo", dijo en un comunicado, en el que presentó al moderado Biden como el "mejor" candidato para vencer al mandatario republicano en noviembre.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75 — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) 4 de marzo de 2020

El exalcalde de Nueva York, novena persona más rica del mundo en 2019 según Forbes, gastó 500 millones de dólares de su fortuna personal en la contienda, pero no pudo ganar ninguno de los 14 estados en juego en el supermartes.

El exvicepresidente Biden ganó las primarias demócratas en al menos ocho estados, mientras que el izquierdista Bernie Sanders se llevó cuatro. Bloomberg apenas logró doce delegados en la jornada de ayer.

Foto: AFP

El empresario y exalcalde de Nueva York, que se declaró como "creyente en el uso de la información" para la toma de decisiones, subrayó que "después de los resultado de ayer, las cuentas de los delegados son virtualmente imposibles y ya no existe un camino viable para la nominación", reconoció.

Sobre Joe Biden, Bloomberg resaltó en su nota su "decencia, honestidad y compromiso" con los asuntos más importantes para Estados Unidos, entre los que destacó la sanidad, el cambio climático, el empleo y el control de las armas.

Fuente: Agencias

Mike Bloomberg agradeció también el apoyo recibido por sus seguidores y les pidió que continúen "comprometidos" y activos en el proceso electoral para elegir un candidato demócrata y que éste derrote a Trump, quien de inmediato le mandó un mensaje.

"El mini Mike Bloomberg acaba de 'abandonar' la carrera por la presidencia. Podría haberle dicho desde hace mucho que no tenía lo que se necesita y se habría ahorrado mil millones de dólares. Ahora invertirá dinero en la campaña de Sleepy Joe para salvar la cara. ¡No funcionará!", escribió Trump en Twitter, lo que provocó un mensaje de Bloomberg con una de las escenas de Star Wars y la advertencia: "Hasta pronto, Donald".

Mini Mike Bloomberg just “quit” the race for President. I could have told him long ago that he didn’t have what it takes, and he would have saved himself a billion dollars, the real cost. Now he will pour money into Sleepy Joe’s campaign, hoping to save face. It won’t work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2020 See you soon, Donald. https://t.co/hvozra0OfL pic.twitter.com/Mu300oLgeX — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) 4 de marzo de 2020