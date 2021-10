"Miel del amor", el estimulante sexual que pone en alerta a Brasil por sus efectos nocivos

En el mundo existen muchas especies, tanto animales como vegetales, cuyas supuestas propiedades afrodisiacas generan todo un mercado a su alrededor, como ocurre con los cuernos de rinoceronte. Esta es la situación que enfrentan las autoridades de salud en Brasil, debido a la "miel del amor", una sustancia que se está popularizando principalmente entre jóvenes.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) emitió una alerta sobre varias marcas que comercializan el supuesto afrodisiaco y prohibió la promoción y comercialización de estos productos; sin embargo, en la calle 25 de Marzo, el principal punto de comercio informal en la ciudad de Sao Paulo, basta con caminar un poco entre los puestos para encontrar vendedores con cajas de este producto.

Según recogen medios brasileños, la "miel del amor" comenzó a popularizarse el pasado mes de mayo, luego de que algunos cantantes la mencionaran en sus canciones, y no tardó en llamar la atención de las autoridades de salubridad.

En los empaques del producto, distribuido bajo varias marcas, se declara una lista de ingredientes, todos naturales, como ginseng, guaraná, canela, miel o caviar, aunque dependiendo de la opción estos varían. En el mismo sentido, el producto promete un mayor deseo y energía en el acto sexual.

No obstante, un examen realizado por el Laboratorio de Toxicología Analítica de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) encontró en algunos casos la presencia de sildenafilo y tadalafilo —componente activo del Viagra— sustancias sintéticas utilizadas para el tratamiento de la disfunción eréctil.

Asimismo, Anvisa advirtió sobre el riesgo que implica el consumo de cualquiera de las marcas que comercializan el supuesto afrodisiaco, ya que no cuentan con un registro ante las autoridades, por lo que se desconoce tanto su composición como el proceso de envase, lo que supone un riesgo potencial de que contenga sustancias nocivas.

En el caso de las sustancias sintéticas que se han encontrado en la "miel del amor", el profesor José Luiz Costa, coordinador del Centro de Información y Asistencia Toxicológica de Unicamp comentó a la agencia EFE que su uso sin supervisión médica puede tener grandes riesgos y efectos colaterales, especialmente en las personas con problemas cardiacos.

Alteraciones en la presión arterial, fuertes dolores de cabeza y hasta priapismo, que consiste en una "erección prolongada y muy dolorida" con riesgo de necrosis del pene, son algunas de las consecuencias del consumo de estas sustancias, advierte Costa. Si además se mezclan con alcohol, la situación solo puede empeorar.

A pesar de esto, algunas páginas en internet sigues ofertando el producto, poniendo en potencial riesgo a cientos de personas, en particular si no tienen conocimiento de padecimientos cardiacos que se puedan complicar por alguno de los componentes que no se declaran en el empaque.

Con información de EFE