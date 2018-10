Gracias México, dice Trump tras llegada de Policía Federal a frontera sur

El presidente estadounidense Donald Trump agradeció a México cuando observó un video de la llegada de la Policía Federal a Chiapas, mientras se acerca la caravana de migrantes hondureños que salió el pasado sábado rumbo a Estados Unidos.



Trump retuiteó un video de Karla Zabs, corresponsal de América Latina para BuzzFeed News, donde se ve la llegada de los efectivos policiacos a la frontera sur con la leyenda: “Gracias México, estamos ansiosos de trabajar con ustedes!”.

Thank you Mexico, we look forward to working with you! https://t.co/wf7sE0DHFT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de octubre de 2018

Ayer, a bordo de dos aeronaves tipo Boeing, 244 efectivos de la Policía Federal arribaron al aeropuerto internacional de Tapachula con equipo antimotines para resguardar la frontera en Ciudad Hidalgo, ante la inminente llegada de los migrantes que huyen de su país ante el desempleo trabajo y las pandillas.



Sin embargo, Manelich Castilla, comisionado general de la Policía Federal, explicó que la Policía Federal llegó a Chiapas para apoyar al Instituto Nacional de Migración y no para frenar la caminata de los migrantes de Honduras, ante una posible saturación de solicitudes de ingreso a México.

Horas antes, Donald Trump había amenazado con que enviaría militares a la frontera con México si el país no detenía el avance de la caravana,

“Debo, en los términos más firmes, pedir a México que detenga este avance, y si no logra hacerlo, llamaré a los militares y CERRARÉ NUESTRA FRONTERA SUR!", tuiteó el mandatario.