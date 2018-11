Migrantes causan crímenes y problemas a México: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la caravana de migrantes centroamericanos están causando "crímenes y grandes problemas a México" por lo que no permitirá que entren a su país.

A través de su Twitter, el mandatario dijo que el alcalde de Tijuana declaró que la ciudad no está preparada para recibir a los migrantes y agregó que su país tampoco recibirá a los centroamericanos.

"El alcalde de Tijuana, México, dijo que "la ciudad no está preparada para recibir a tantos migrantes, esto podría durar 6 meses". Estados Unidos tampoco está preparado para esta invasión y no lo permitiremos. Están causando crímenes y grandes problemas a México. ¡Váyanse a su casa!".

The Mayor of Tijuana, Mexico, just stated that “the City is ill-prepared to handle this many migrants, the backlog could last 6 months.” Likewise, the U.S. is ill-prepared for this invasion, and will not stand for it. They are causing crime and big problems in Mexico. Go home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de noviembre de 2018

Este domingo un grupo de personas se manifestó en Tijuana, Baja California, con gritos como "no a la invasión" y "primero México".

El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum Buenrostro, propuso una consulta para determinar si la población quiere seguir recibiendo migrantes.



Sociedad Se suicida hondureño en estación migratoria de Tapachula

Sociedad Rechazan a caravana migrante en Tijuana; harán consulta

Sociedad Peña Nieto pide a migrantes que respeten leyes