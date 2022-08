Mijaíl Gorbachov: así reaccionan los políticos en el Mundo tras su muerte

Políticos de todo el mundo han reaccionado ante la muerte de Mijaíl Gorbachov, el líder que puso fin a la Guerra Fría sin derramar sangre pero que no pudo evitar el colapso de la Unión Soviética.

Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente ruso Vladimir Putin, quien expresó sus más profundas condolencias por el fallecimiento del exlíder de la URRS.

Te recomendamos: ¿Quién era Mijaíl Gorbachov, el exlíder de la Unión Soviética?

"Putin expresa su profundo pesar por la muerte de Gorbachov, por la mañana enviará un telegrama de condolencias a sus familiares y amigos", dijo Peskov, citado por la agencia Interfax.

Además, diputados rusos expresaron sus condolencias por la muerte del último dirigente soviético, Mijaíl Gorbachov, al que describieron como un político brillante y personalidad contradictoria.

Mundo Proponen a Putin para el premio Nobel de la Paz de 2021

"Gorbachov fue sin duda el político más brillante de su época. Pero para todos los nacidos en la Unión Soviética sigue siendo una figura histórica compleja y controvertida", dijo el líder del Partido Liberal Demócrata, Leonid Slutski, en su cuenta de Telegram.

Slutski lamentó el fallecimiento de Gorbachov, pero destacó que también lamenta que los procesos de desintegración del imperio soviético comenzaran precisamente con la perestroika, impulsada por el ultimo dirigente de la URSS.

"Eso les hizo el juego a los que buscaban borrar la URSS del mapa político del mundo", dijo.

Para el diputado comunista Nikolái Kolomeitsev, Gorbachov fue un "traidor".

"Es un traidor y no el secretario general. Destruyó el país, fue una traición desde arriba", afirmó el diputado.

El parlamentario Oleg Nilov, de Rusia Justa, dijo a su vez que de Gorbachov solo se puede hablar bien, "o no hay que hablar".

Según el jefe de protocolo de Gorbachov, Vladímir Shevchenko, la época de gobierno del ex líder soviético fue un tiempo de "esperanza".

"Era un tiempo de nuestra entrada en el mundo sin misiles, donde se firmaron acuerdos únicos. Pero solo hubo un error de cálculo: no conocíamos bien nuestro país", opinó.

Según Shevchenko, quien trabajó con Gorbachov entre 1985 y 1991, la caída de la URSS fue una tragedia para su jefe.

Johnson destaca el "coraje" y la "integridad" de Gorbachov

El primer ministro británico, Boris Johnson, destacó el "coraje" y la "integridad" del último presidente de la URSS y padre de la "perestroika", Mijaíl Gorbachov, fallecido en Moscú a los 91 años.

En su cuenta de Twitter, el líder conservador dijo sentirse entristecido al conocer el fallecimiento de Gorbachov, especialmente "en un tiempo de agresión de (Vladímir) Putin en Ucrania".

"Siempre admiré el coraje y la integridad que mostró al llevar la Guerra Fría a una conclusión pacífica. En una época de agresión de (el presidente ruso) Putin en Ucrania, su incansable compromiso de abrir la sociedad soviética sigue siendo un ejemplo para todos nosotros", resaltó el jefe del Gobierno británico.

I'm saddened to hear of the death of Gorbachev.



I always admired the courage & integrity he showed in bringing the Cold War to a peaceful conclusion.



In a time of Putin’s aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 30, 2022

Abrió el camino a una Europa libre: presidenta de la Comisión Europea

Mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó el legado de Mijaíl Gorbachov de abrir "el camino a una Europa libre", en un mensaje con motivo del fallecimiento este martes del último líder de la URSS.

"Mijaíl Gorbachov era un líder de confianza y respetado. Desempeñó un papel crucial para poner fin a la Guerra Fría y derribar el Telón de Acero. Abrió el camino a una Europa libre", subrayó Von der Layen en su cuenta oficial en Twitter.

Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe.



This legacy is one we will not forget.



R.I.P Mikhail Gorbachev — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 30, 2022

Guterres apenado por la pérdida "de un hombre único que cambió la historia"

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo sentirse "profundamente apenado" al conocer la muerte de Mijaíl Gorvachov, al que definió como "un hombre único que cambió el curso de la historia".

"Hizo más que cualquier otro individuo por poner un punto final pacífico a la Guerra Fría", recordó Guterres, antes de expresar sus condolencias a su familia y "al pueblo y Gobierno de la Federación Rusa".

Su divisa de que la paz es unidad en la diversidad "la puso en práctica siguiendo siempre el camino de la negociación, la reforma, la transparencia y el desarme", recordó Guterres, quien subrayó además el compromiso de Gorbachov en sus últimos años con la causa ambientalista.

"El mundo ha perdido un imponente líder global, multilateralista convencido y abogado incansable por la paz", concluyó.

Mikhail Gorbachev was a one-of-a kind statesman who changed the course of history.



The world has lost a towering global leader, committed multilateralist, and tireless advocate for peace.



I’m deeply saddened by his passing. pic.twitter.com/giu2RHSjrQ — António Guterres (@antonioguterres) August 30, 2022

Gorbachov ayudó a cambiar el mundo: primer ministro irlandés

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, dijo que el último presidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov, fallecido en Moscú, ayudó a "cambiar" el mundo y lo consideró como una de las figuras políticas más significativas de finales del siglo XX.

"En un momento en que la amenaza para el mundo de la destrucción nuclear era muy real, vio la urgente necesidad de un acercamiento con Occidente y de una mayor apertura y reforma -glasnost y perestroika- en la entonces Unión Soviética", agregó Martin a los medios.

"Su liderazgo ayudó a poner fin a la carrera armamentista entre el Este y Occidente, puso fin a la Guerra Fría y derribó el Telón de Acero que había dividido a Europa desde la Segunda Guerra Mundial", resaltó el "premier" irlandés.

Según Martin, "hay muy pocas figuras de las que se pueda decir que realmente han cambiado el mundo. Mijaíl Gorbachov fue uno. Será recordado por mucho tiempo".