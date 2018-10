Mike Pence acusa a Venezuela de haber financiado la caravana de migrantes hondureños

El vicepresidente de Estados Unidos, MikePence, aseguró hoy que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le dijo que la caravana de migrantes que se dirige al país estadounidense ha sido financiada por el Gobierno de Venezuela.





"El presidente de Honduras me dijo que (la caravana) fue organizada por grupos de izquierda hondureños, financiada por Venezuela y enviada al norte para desafiar nuestra soberanía y nuestra frontera", afirmó Pence en una conferencia patrocinada por el diario The Washington Post.

Mundo Donald Trump pondrá fin a tratado nuclear con Rusia



El vicepresidente subrayó que el Ejecutivo liderado por el presidente, Donald Trump, hará todo lo que esté en su poder para evitar que esta caravana llegue a territorio estadounidense y "viole" la frontera sur del país.



En este sentido, Pence recordó que tanto él como Trump han contactado con los presidentes de Honduras y Guatemala y han trabajado estrechamente con las autoridades mexicanas para tratar de frenar la comitiva de migrantes hondureños.



La caravana, que partió el pasado 13 de octubre de San Pedro Sula (Honduras) en dirección a Estados Unidos, está formada actualmente por más de siete mil personas, según estimaciones de la ONU.



El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha advertido en las últimas horas que los migrantes centroamericanos que conforman la comitiva que no se apeguen a la ley "difícilmente" podrán cumplir su objetivo de llegar a EU o permanecer en el país azteca".



Trump, por su parte, ha amenazado con mandar al Ejército a la frontera y ha asegurado que EU recortará "sustancialmente" la ayuda económica que concede anualmente a Guatemala, Honduras y El Salvador como represalia por el avance de la caravana, al tiempo que ha arremetido contra México por no detenerla.



De acuerdo a los últimos datos oficiales del Departamento de Estado, en el año fiscal 2018 Estados Unidos destinó 84 millones de dólares en asistencia extranjera a Guatemala, 58 millones de dólares a Honduras y otros 51 millones a El Salvador.



Aunque Trump tiene el poder de proponer menos fondos para Centroamérica en su siguiente propuesta de presupuesto, no puede detener el desembolso de la ayuda que el Congreso ya ha autorizado para la región, según expertos.

Mundo

Mundo

Mundo