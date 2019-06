Pence y no Pompeo, encabezará conversaciones sobre aranceles con México en Washington

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se reunirá mañana miércoles con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para hablar sobre la amenaza de Washington de imponer aranceles a los productos de México la semana que viene.



Una fuente de la Cancillería de México informó hoy a Efe de la reunión, que tendrá lugar en la Casa Blanca, probablemente a las 15.00 (19.00 GMT), aunque la hora está por confirmar.

Ebrard anunció la semana pasada que este miércoles se reuniría con Pompeo para hablar sobre la amenaza de aranceles emitida por el presidente estadounidense, Donald Trump, pero no estaba previsto que en ese encuentro se implicara Pence, una señal de la relevancia que han cobrado las negociaciones sobre los aranceles y la inmigración.



La Casa Blanca no hizo comentarios sobre por qué Pence ha decidido implicarse en la negociación, aunque el vicepresidente ha asumido un papel de liderazgo en los esfuerzos del Gobierno para que el Congreso ratifique el tratado comercial T-MEC con México y Canadá.



El canciller mexicano calculó hoy que hay un 80 % de posibilidades de que haya "un entendimiento" con Estados Unidos para solucionar "el incremento importante en el flujo migratorio" por México, y así evitar que se cumpla la amenaza de Trump de imponer aranceles a las importaciones mexicanas a partir del 10 de junio.



"Nos esforzaremos por encontrar un entendimiento. Es factible y deseable. 80/20 a favor hoy de lograrlo", afirmó Ebrard en un tuit.



"En la reunión del día de mañana (miércoles), que esperamos que sea una reunión larga, partiendo de la base que México ya está haciendo un esfuerzo muy grande y que compartimos la preocupación, pensamos que tiene solución el incremento importante en el flujo migratorio que estamos viviendo", señaló el ministro poco antes, en una rueda de prensa en la embajada mexicana en Washington.



Si no se alcanza un acuerdo antes del 10 de junio, EU impondrá aranceles del 5 % a todas las importaciones mexicanas, y cada mes los aumentará gradualmente hasta llegar al 25 % en octubre, a no ser que México frene sustancialmente el flujo de migrantes indocumentados que llegan a la frontera sur estadounidense.



Ebrard se encuentra desde el sábado en Washington para evitar que eso ocurra, acompañado por una nutrida delegación que incluye a la secretaria de Economía, Graciela Márquez; el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y el subsecretario de Exteriores para América del Norte, Jesús Seade.



Estos días, la delegación se ha reunido con el secretario de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, y el encargado de Comercio Exterior, Robert Lighthizer; y hoy Ebrard se entrevistó con la presidenta de la Cámara Baja de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi.