Si México no cumple con compromisos de migración habrá aranceles: Pompeo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el lunes que su país aún podría imponer aranceles sobre los bienes mexicanos si no hay progresos suficientes en el compromiso del país vecino de frenar la inmigración ilegal.

"Si llega a darse el caso de que no estemos avanzando lo suficiente, existe el riesgo de que se impongan dichos aranceles", afirmó Pompeo a periodistas.

.@SecPompeo: The agreement the United States and #Mexico locked in last Friday reflects diplomacy at its finest. It shows the enduring strength of our relationship. And it is a major win for the American people. pic.twitter.com/amJlE6aJdz — Department of State (@StateDept) 10 de junio de 2019

México y Estados Unidos evaluarán si el país latinoamericano pudiera ser declarado "tercer país seguro" si es que, en 45 días, no cumple con mitigar la masiva migración que atraviesa su territorio rumbo al norte, dijo el lunes el canciller Marcelo Ebrard.

Esta propuesta supone que las personas que solicitan asilo en un país, puedan recibir el mismo tipo de protección en otra nación, considerada segura, para aliviar los flujos migratorios del primero