Miles de personas en todo el mundo protestan contra cambio climático

Miles de personas de todo el mundo, muchos de ellos estudiantes y activistas medioambientales, tomaron este viernes las calles en el marco de una ambiciosa huelga global en más de 150 países para exigir a los gobiernos contundencia contra la crisis climática.

Más de 5 mil acciones de protesta han sido convocadas dentro esta jornada "Global Climate Strike", como pistoletazo de salida de una agitada semana de movilizaciones y huelgas, del 23 al 27 de septiembre, coincidiendo con la cumbre de acción climática convocada por la ONU en Nueva York.

Foto: AFP

Asia, África, Europa, América... Las protestas se han dejado sentir a lo largo de todo el globo, desde Kenia hasta Uganda y Nigeria, pasando por la amenazada Asia, con su multitud de pequeños territorios asiáticos insulares y países como India o Pakistán, y extendiéndose hasta Europa y América.



En la ciudad de Nueva York, que acoge el lunes la cumbre climática, miles de estudiantes, en gran parte adolescentes, acudieron este viernes a la plaza Foley para iniciar la denominada "Huelga del Clima", una marcha a la que se sumaron activistas como la sueca Greta Thunberg y en la que participan más de 50 ONG.



Con lemas como "Salvar a nuestro Planeta", "No podemos decir que no lo sabíamos", "No hay plan B" o "Es la ciencia, estúpido", la protesta en Manhattan ha tenido su réplica en otro millar de localidades de Estados Unidos.

Foto: AFP

En América, jóvenes de otros países como Argentina, México, Chile y Perú se unieron a esta jornada de protesta contra la crisis climática con varias acciones reivindicativas para buscar soluciones a este fenómeno.

Las primeras movilizaciones de esta protesta global llegaron desde Asia, donde más de 300 mil personas se manifestaron en Australia con pancartas donde se leía "dejen de quemar nuestro futuro" y coreando proclamas como "no existe un Planeta B", que se han repetido en las protestas llevadas a cabo en el resto de continentes.



También se ha protestado en territorios insulares del Pacífico sur como Islas Solomón, Kiribati o Vanuatu, que sufren especialmente las consecuencias de la emergencia climática, y donde los estudiantes han salido a la calle para advertir: "No nos estamos hundiendo, estamos luchando".

Foto: AFP

Varias ciudades de la India, Pakistán y Bangladesh se sumaron asimismo a las protestas. En el centro de Nueva Delhi (India), miles de personas salieron a la calle con pancartas con lemas como "sé parte de la solución, no de la polución".

En Pakistán varios miles de personas se unieron a esta huelga en distintas ciudades y en Bangladesh alrededor de 3 mil niños se sumaron a las protestas en la porteña Dhaka, según la ONG Save the Children.



En Europa, miles de personas se manifestaron también en Alemania, Francia, Bélgica, países escandinavos, y Reino Unido, entre otros. En España, pese a que la huelga general está convocado para el próximo viernes, los jóvenes retomaron sus sentadas ante el Parlamento del país.

Foto: AFP

En Alemania, las protestas se repitieron en varias ciudades, especialmente en Berlín, donde la iniciativa fue multitudinaria, mientras en el Reino Unido estudiantes de colegios y universidades británicas protagonizaron diversas protestas a lo largo del país a las que se unieron padres y activistas climáticos.

En Francia, miles de jóvenes y estudiantes lideraron la manifestación en París, el principal acto de una jornada por el clima a la que se sumaron sindicatos y docentes y que incluyó también protestas en otras ciudades y paros en algunas empresas.



Está previsto que la manifestación parisiense se repita mañana, sábado, aunque esta vez de la mano del colectivo de los llamados "chalecos amarillos", lo que ha despertado una gran inquietud de las autoridades.

Foto: AFP

En Bélgica, miles de jóvenes y no tan jóvenes se manifestaron este viernes por el centro de Bruselas convocados por una veintena de ONG para presionar a los gobiernos contra el cambio climático y pedirles que hagan frente a este fenómeno.

En Finlandia cientos de jóvenes se movilizaron en varios puntos del país, entre ellos en la Universidad de Helsinki, donde guardaron once minutos de silencio: uno por cada año que queda para poder limitar el aumento de las temperaturas, según el IPCC o panel de expertos sobre cambio climático de la ONU.



En Dinamarca, la más multitudinaria de las casi veinte movilizaciones convocadas ha sido la de Copenhague, que abarrotó la plaza del ayuntamiento.

Foto: AFP

En Suecia también se han convocado diversas movilizaciones, la principal en Estocolmo, frente a la sede del Parlamento sueco en donde la activista Greta Thunberg inició precisamente sus protestas hace un año.

En África, un continente especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, Sudáfrica se ha movilizado especialmente, con marchas desde Ciudad del Cabo, hasta Durban o Johannesburgo, con cientos de personas de todas las edades y razas que marcharon por la ciudad.



También ha habido movilizaciones en Kenia mientras que en Uganda, un centenar de estudiantes de universidades, como la Makerere, marcharon bajo la consigna "la juventud se vuelve verde".