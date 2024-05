Ministro de defensa de Israel advierte que entrarán más tropas a Rafah, en Gaza

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, advirtió que la operación militar en la ciudad Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, "se intensificará" con el despliegue de más tropas con el objetivo de "desgastar" a Haaás, donde aseguran que al menos quedan cuatro batallones.

“Esta operación continuará con fuerzas adicionales que ingresarán. Nuestras fuerzas han destruido varios túneles en el área y pronto se destruirán más”, dijo el ministro este pasado miércoles tras visitar el cuartel general de la División 162 del Ejército que opera en la frontera de Gaza, cerca de Rafah.

Asimismo, Gallant aseguró, en unas declaraciones que no trascendieron hasta este jueves, que gracias a la ofensiva israelí la organización islamista está cada vez más debilitada y con menos capacidad para "regenerarse".

"Hamas no tiene suministros, municiones, ni la capacidad para fabricar armas, ni para tratar adecuadamente a los terroristas heridos, y esto significa que lo estamos desgastando”, aseveró el ministro.

El periódico israelí The Times of Israel sostiene que el Ejército está esperando que el gobierno liderado por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, apruebe la ampliación de la ofensiva en Rafah, tal y como ha hecho hasta ahora por etapas.



Al menos, 450 mil gazatíes han huído ya de la ciudad fronteriza con Egipto a raíz de la llegada de las tropas israelíes, convertida n su último refugio, pese a las peticiones de los organismos de derechos humanos de que no lanzara esta operación.



Y pese a que Gallant se muestra firme en mantener esta ofensiva, ayer le pidió a Netanyahu que busque una alternativa palestina a Hamas para gobernar en la Franja de Gaza que no involucre al Ejército o a las autoridades israelíes.



El ministro aseguró que lleva desde octubre tratando de que las autoridades israelíes se ocupen de la necesidad de buscar una "alternativa de gobierno local y palestina no hostil" para el devastado enclave.

Gallant dejó claro que solo habrá un "día después" de Hamas en Gaza con un gobierno palestino acompañado de actores internacionales, ya que si Israel decide establecer un gobierno militar en Gaza, este se convertirá "en el principal esfuerzo militar y de seguridad" del país durante los próximos años, a costa de descuidar otros frentes