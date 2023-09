Monumentos del mundo se pintan de tricolor por la Independencia de México (fotos)

La noche del 15 de septiembre, diferentes monumentos emblemáticos del mundo le rindieron un homenaje a la Independencia de México al pintarse de tricolor y ofrecer un gran espectáculo de luces.

Edificios, estatuas y hasta zonas naturales que son representativos de cada país honraron las fiestas patrias y con ello, mostraron la amistad y respeto que tienen con México.

Uno de los más conocidos es la Torre Eiffel, principal fuente de turismo en París, Francia, y que cada noche se pinta de luces que regalan a la ciudad una espectacular vista. Este 15 de septiembre cambió sus colores a los de la bandera mexicana.

Por otra parte, las Cataratas del Niágara, uno de los espectáculos naturales más impresionantes ubicadas en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, dejó correr sus fuertes aguas vestidas de tricolor.

Felices fiestas patrias México.

Por otra parte, la torre Torre Burj Khalifa, ubicada en Dubai, en los Emiratos Árabes, se pintó de los colores patrios con motivo de la Independencia de México.

Torre Burj Khalifa en Emiratos Árabes Unidos con la bandera de México con motivo de nuestra independencia.



¡VIVA MÉXICO!





Estados Unidos no se quedó atrás y pintó de tricolor al emblemático Empire State, un rascacielos situado en la ciudad de Nueva York. Junto a él, la Estatua de la Libertad.

Red, White, and Green in honor of Mexican Independence Day





Finalmente, un homenaje de los propios mexicanos, la pirámide de Kukulcán, en Chichénitzá, se mostró iluminada con los colores de nuestra bandera nacional.