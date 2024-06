¿Qué es el movimiento 4B? La huelga de mujeres que pone en riesgo la natalidad de Corea del Sur

En Corea del Sur ha surgido un movimiento social, promovido por grupos feministas radicales, llamado 4B, que plantea que las mujeres surcoreanas no entablen ningún tipo de relación sexo afectiva con hombres como una respuesta radical ante los distintos tipos de violencia de género que sufren las mujeres de este país.

La cultura en Corea del Sur mantiene posturas tradicionalistas, mismas que ya no forman parte del pensamiento cada vez más crítico de las mujeres de esta región y del mundo, por esto es que la propuesta 4B es una forma de condena entre las feministas más radicales.

Siguiendo esta línea, una de las acciones más polémicas dentro de la 4B es el llamado a las mujeres, para dejar de tener hijos e hijas como forma de protesta. El posicionamiento se basa en no procrear a los hijos, hijas e hijes de una cultura patriarcal que no quiera transformarse.

Doble Vía Noiva do Cordeiro: el pueblo donde sólo viven mujeres bajo sus propias reglas

El movimiento se enmarca en una crisis de natalidad que atraviesa Corea del Sur desde hace varios años, con una de las tasas más bajas entre los miembros de la OECD.

¿Qué es el Movimiento 4B?

La llamada 4B o los cuatro nos, significa: no a citas con hombres, no a tener relaciones sexuales, no al matrimonio y no a la crianza de hijos. El movimiento ha generando debate y polémica, y algunos críticos incluso señalan que la 4B pone en riesgo la supervivencia de la sociedad surcoreana, tomando en cuenta que la tasa de natalidad sigue siendo baja.

Sin embargo, frente a la falta de progreso en materia de derechos para las mujeres, se convierte en un movimiento que revindica la forma en que conviven con su cultura tradicionalista, y una respuesta de rechazo total a los hombres que la conforman, quienes no ceden ante posibles cambios socioculturales.

En una entrevista para el The New York Times, la exministra de la oficina de Igualdad de Género en Corea del Sur, Chung Hyun-back, afirma que si, una de las múltiples razones por las que existe una crisis de natalidad tiene que ver con la cultura patriarcal y las nuevas aspiraciones de desarrollo profesional entre las mujeres.

Jiny Kim una joven de 30 años, también entrevistada por The New York Times, afirma, que "la huelga de natalidad es la venganza de las mujeres contra una sociedad que no nos representa".

Las mujeres feministas radicalizadas en Corea del Sur están dispuestas a seguir sus convicciones y enfrentarse con una cultura tradicionalista que no las acoge, ni las hace sentir parte de ella.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Ante las diversas violencias que enfrentan, encontraron la manera de decirle a la estructura patriarcal que no serán parte de ella, ni seguirán contribuyendo con su cuerpo o cuidados sexo afectivos para preservar una sociedad indispuesta a transformarse.