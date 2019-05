Muere el fundador de Human Rights Watch, Robert Bernstein

El editor estadunidense Robert “Bob” Bernstein, fundador en 1978 de la organización Human Rights Watch (HRW), falleció a los 96 años de edad en un hospital de la ciudad de Nueva York, confirmó hoy su familia, sin precisar las causas.

Bernstein, nacido en Nueva York en 1923, dedicó su vida a la defensa activa de la libertad de expresión y a la protección de las víctimas de injusticias y abusos en todo el mundo, siendo un férreo defensor de la disidencia.

El también expresidente de la editorial Random House fue considerado durante más de tres décadas como una de las figuras más influyentes de la editorial estadunidense, y fue debido a su carrera como editor que se involucró en el movimiento internacional de derechos humanos.

En una visita a Moscú en 1973, Bernstein descubrió que había muchos escritores disidentes que no podían publicarse en la Unión Soviética y que no siempre podían contrabandear sus manuscritos hacia el exterior, censura que lo enfureció.

Así, el influyente editor determinó proporcionar una plataforma en el mundo libre, a través de Random House, a las plumas de los soviéticos disidentes como Andrei Sájarov y Yelena Bónner, y a escritores de Estados Unidos, como Toni Marrison, comprometida contra la discriminación racial; y de otros países sudamericanos.

Estableció el Fondo para la libre expresión y pronto se convirtió en un ardiente activista por los derechos humanos, particularmente después de la firma de los acuerdos de Helsinki en 1975.

Con la determinación de luchar contra las injusticias, Bernstein participó en la fundación de HRW en 1978, presidiendo la organización hasta 1998, cuando se convirtió en presidente emérito hasta su deceso.

En 2009 surgieron diferencias con la organización, a la que acusó de estar sesgada en contra de Israel y se desvinculó de esa política en un mordaz artículo de opinión publicado en The New York Times.

Las actividades de Bernstein, quien también fundó un grupo nuevo llamado Advancing Human Rights en 2011, en materia de derechos humanos le valieron numerosos premios y títulos honorarios de algunas organizaciones y universidades más prestigiosas.

Sus memorias “Speaking Freely: My Life in Publishing and Human Rights” (Hablando libremente: Mi vida editorial y en derechos humanos),escrita con Doug Merlino, fue publicada en 2016.