Muere en México víctima 112 de erupción del Volcán de Fuego de Guatemala

Guatemala.- Un hombre guatemalteco de 43 años falleció hoy en México, adonde había sido trasladado para que se recuperara por las heridas que sufrió tras la erupción del volcán de Fuego, lo que eleva a 112 los muertos por esta catástrofe.



El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Soto, confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de este hombre, "que había perdido a toda su familia en la erupción" del volcán, la mayor de los últimos años, el pasado 3 de junio.





Hay días como hoy que siente uno que no solo le duele el corazón si no también el alma. Me acaban de informar que falleció ahora un paciente trasladado a Mexico del San Juan, de 43 años, masculino que había perdido a toda su familia en la erupción del volcán, descanse en paz. — Carlos E. Soto M. (@cardiosoto) 20 de junio de 2018



En el Hospital Shriners Galveston, localizado en Texas (Estados Unidos), había siete menores ingresados, mientras que en México había seis personas más.



Con estas dos, se elevan a 112 las víctimas mortales por la erupción del 3 de junio del volcán de Fuego, una de las mayores que se ha registrado durante los últimos años y que ha dejado además 55 personas heridas, casi 200 personas desaparecidas y más de 1,7 millones de guatemaltecos damnificados.