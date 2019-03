Muere migrante mexicano custodiado por autoridades fronterizas de EU

Por medio de un comunicado, las autoridades fronterizas de Estados Unidos informaron la muerte de un mexicano diagnosticado con síntomas gripales e insuficiencia hepática y renal mientras era atendido en el Centro Médico Las Palmas en Texas.

Dieron a conocer que el fallecido tenía 40 años de edad y fue detenido el 17 de marzo por elementos de la Patrulla Fronteriza, sin embargo, ya presentaba daños a su salud.

A 40-year-old Mexican national passed away yesterday at Las Palmas Medical Center after being diagnosed with flu-like symptoms, liver failure and renal failure. He was apprehended by Border Patrol agents on March 17. Our condolences go out to his family. https://t.co/uH524KkjPZ pic.twitter.com/8vyvjNLBmy — CBP (@CBP) March 19, 2019

Tras los hechos, Andrew Meehan, comisionado adjunto de Asuntos públicos, Aduanas y Protección Fronteriza dio a conocer que se inició una investigación con la finalidad de conocer que el hombre haya tenido trato seguro, humano y digno.

Asimismo, Meehan destacó que ya se notificó al gobierno de México sobre los hechos.

Cabe mencionar que desde diciembre del 2018, esta es la cuarta persona que fallece bajo custodia de las autoridades fronterizas de Estados Unidos.