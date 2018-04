Muere pasajero tras aterrizaje de emergencia de avión en Filadelfia

Una persona murió este martes después de que el motor de un avión de la compañía Southwest Airlines fallara cuando cubría la ruta entre Nueva York y Dallas, lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Filadelfia, dijeron funcionarios estadounidenses.

El vuelo 1380 de Southwest Airlines, un Boeing 737, tuvo un problema en un motor poco después de despegar del aeropuerto La Guardia, en Nueva York, informó en rueda de prensa Robert Sumwalt, director de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

Hubo un muerto, confirmó el funcionario. "Estamos diciendo que esto es una falla de motor", dijo Sumwalt, al confirmar que partes del motor salieron por el aire y que, según testigos, golpearon una ventana del avión e hirieron de manera seria a una mujer.

Passengers can be seen calmly deplaning the Southwest plane that made an emergency landing in Philadelphia moments ago (Source: WPVI) pic.twitter.com/pA7QVzVHHW — Brian Ries (@moneyries) 17 de abril de 2018

La identidad de la persona fallecida no fue revelada inmediatamente.

"¡Algo está mal con nuestro vuelo!, ¡parece que nos estamos cayendo!", escribió el pasajero Marty Martínez en un mensaje posteado con un video en Facebook, en el que se le observa mirando con pánico y respirando a través de una máscara de oxígeno.

El vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia a las 11H20 (15H20 GMT), luego de que la tripulación reportó que uno de los motores estaba dañado, al igual que el fuselaje y al menos una ventana, dijo la Administración Federal de Aviación.

La televisión de Estados Unidos mostró al jet en la pista de Filadelfia rodeado de funcionarios viendo el motor dañado.