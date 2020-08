Muere Robert Trump, el hermano menor de Donald Trump

Robert Trump, el hermano menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, falleció el sábado en la noche a los 71 años en Nueva York, sin que se conozcan las causas hasta el momento.

El mandatario estadounidense confirmó el deceso a través de un comunicado: "Con gran pesar comparto que mi maravilloso hermano, Robert, falleció pacíficamente esta noche".

No era solo mi hermano, era mi mejor amigo

Ayer, Donald Trump había visitado a Robert en el centro Monte Sinaí en Manhattan, pues se reportaba muy grave.

"Lo extrañaremos mucho, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo vivirá en mi corazón para siempre. Robert, te amo", añadió en la misiva.

Robert Trump, de 77 años, había estado en junio diez días en la unidad de cuidados intensivos "por una condición seria" de la que no se ofrecieron detalles.

El presidente Trump y su hermano mantenían buenas relaciones. Incluso a nombre de la familia inició acciones legales para intentar detener la publicación del libro de su sobrina Mary Trump sobre el mandatario titulado "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" ("Demasiado, pero nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo").

Mary Trump, una psicóloga de 55 años e hija del hermano mayor de Donald Trump (el difunto Freddie Trump), considera que su tío, al que describe como un "narcisista", "ya está haciendo trampas" de cara a los comicios del 3 de noviembre menoscabando el voto por correo, de importancia vital por la pandemia, y poniendo en duda los resultados.

Asimismo relata las perturbadoras dinámicas familiares de los Trump y las circunstancias que han llevado a que el magnate neoyorquino se haya convertido en "la persona más peligrosa del mundo", por lo que aseguró que Estados Unidos se encuentra "al borde de un precipicio".

||Con información de EFE||