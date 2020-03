Tornados en Tennessee dejan al menos ocho muertos

Al menos ocho personas murieron este martes después de que varios tornados golpearan Tennessee, en Estados Unidos, dejando graves daños materiales en la capital, Nashville, indicaron las autoridades.

Melisa Hucks, de la agencia de gestión de emergencia de Tennessee, informó que las muertes ocurrieron en cuatro condados.

DEVASTATING DAMAGE: Drone video shows storm damage in Mount Juliet, Tennessee, which is near Nashville. Numerous fatalities have been reported. pic.twitter.com/GmjMinHqPz — WESH 2 News (@WESH) March 3, 2020

El departamento de bomberos de Nashville indicó que los tornados derrumbaron cerca de 40 viviendas en la ciudad.

El tornado que atravesó la ciudad poco después de medianoche destruyó edificios, tumbó tendidos eléctricos y dejó escombros por toda la localidad.

"Una serie de fuertes tormentas atravesó Tennessee y provocó graves daños en edificios, carreteras, puentes, servicios públicos y negocios en varios condados", indicó la agencia estatal de emergencia.

"Nashville ha sufrido y nuestra comunidad ha quedado devastada", escribió el alcalde de la ciudad, John Cooper, en Twitter, animando a los habitantes a ayudar a las autoridades.

Tennessee es uno de los 14 estados que votan en el llamado supermartes, una fecha clave en las primarias para elegir al candidato demócrata que afrontará al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre.

La votación se aplazó una hora en Nashville y en el condado de Wilson debido a los daños provocados por el tornado, donde hubo que improvisar varios colegios electorales, informó el diario local The Tennessean.