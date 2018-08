Al menos cuatro muertos en tiroteo masivo en torneo de videojuegos en Florida

Un tiroteo tuvo lugar el domingo en un torneo de videojuegos que estaba siendo transmitido online desde un restaurante en una localidad del estado de Florida, y la policía local dijo que había varias víctimas fatales.

"Tiroteo masivo en el Jacksonville Landing. Manténganse lejos de la zona. La zona no es segura en este momento", escribió en Twitter la oficina del alguacil deJacksonville.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 de agosto de 2018

Medios locales, citando fuentes policiales, informaron que había cuatro muertos y unos 10 heridos.

La oficina del alguacil local dijo que un supuesto autor del ataque murió en el lugar y que todavía no se sabía si había un segundo sospechoso. "Se están llevando a cabo búsquedas", se informó.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 de agosto de 2018

Varias personas fueron trasladadas al hospital, agregó la policía.

El tiroteo tuvo lugar en un restaurante en Jacksonville Landing, un centro comercial en el centro de Jacksonville sobre la costa de la ciudad, de acuerdo a medios locales.