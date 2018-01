Muertos y vuelos suspendidos, 'ciclón bomba' congela a EU

Nueva York.- La ciudad de Nueva York y sus alrededores sufrió hoy la tormenta de nieve más intensa de la temporada, con vastas áreas del estado en estado de emergencia y los aeropuertos JFK y LaGuardia con sus operaciones suspendidas.

Aunque en Nueva York y en sus alrededores no se informó de víctimas mortales, en otras zonas del país donde afectó el temporal con menor intensidad fuentes oficiales dieron cuenta de la muerte de seis personas.

Un par de vagabundos permanecen afuera de una cafetería de Boston / Foto: AFP La ciudad de Nueva York recibe los embates de la cruda tormenta invernal / Foto: AFP Una familia se abre paso entre la espesa nieve en Nueva York / Foto: AFP Foto: AFP Un hombre camina sobre una calle de Atlantic City, en New Jersey durante una tormenta de nieve / Foto: AFP Las calles de Boston, también se congelaron y la visibilidad es nula tras la caída de la nieve / Foto: AFP La postal invernal durante la tormenta de nieve / Foto: AFP Una mujer y un hombre apenas si pueden ver entre el viento congelado en Atlantic City, New Jersey / Foto: AFP Un hombre retira nieve del camino tras la masiva tormenta de nieve en Hingman, Massachusetts / Foto: AFP

"Esta es una tormenta muy muy severa, con fuertes vientos y bajas temperaturas", afirmó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, al proporcionar en una rueda de prensa un primer balance del impacto del temporal.

La tormenta comenzó a castigar esta madrugada a zonas de Long Island, situada a lo largo de la costa del Atlántico, y afectó con menor intensidad hacia el interior del estado.

La nieve empezó a caer con intensidad en Manhattan a partir de las 7.30 hora local (12.30 GMT), cuando muchos neoyorquinos comenzaban el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo, y terminó unas ocho horas después.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró el estado de emergencia en varias zonas, incluida la ciudad de Nueva York, poco después de que el temporal comenzara a castigar a la región.

WATCH: Violent winds take down gas station canopy in Garfield, NJ pic.twitter.com/6yhtklHnGh — Breaking911 Nature (@B911Nature) 5 de enero de 2018

Esa medida le permite a las autoridades del estado adoptar decisiones que se antepongan a las de las administraciones locales, así como disponer de poderes especiales para luchar contra el temporal sin necesidad de aprobación legislativa.

No es una tormenta de nieve normal, es una tormenta de nieve más vientos de gran velocidad, que crean una situación grave.

De acuerdo con datos oficiales, en puntos como Central Park de Manhattan cayeron unos 20 centímetros de nieve hasta primera hora de la tarde, mientras que en el condado de Suffolk, en Long Island, la zona más expuesta, llegaron a caer hasta 35 centímetros de nieve.

El temporal de nieve coincide con fuertes vientos y rachas hasta los 100 kilómetros por hora, lo que representa un problema grave para los equipos que están trabajando en las calles y en las rutas para quitar la nieve.

Video captures fire truck driving through deep floodwaters in Boston as a major winter storm flooded streets with icy water. - ABC pic.twitter.com/uyJmChgTEe — Breaking911 Nature (@B911Nature) 5 de enero de 2018

"Es casi imposible limpiar las carreteras cuando tienes esas rachas de viento, que vuelven a traer nieve sobre las rutas", afirmó Cuomo.

Aunque la nevada haya parado a media tarde, el viernes y el sábado se espera una brusca caída de las temperaturas, lo que han destacado tanto Cuomo como De Blasio para resaltar los riesgos adicionales.

Las previsiones indican que la sensación térmica puede caer hasta los -29 grados Celsius, por las bajas temperaturas y los vientos helados, especialmente el viernes por la noche y en la madrugada del sábado.

El aeropuerto de JFK, uno de los principales puntos de entrada a Estados Unidos, decidió suspender sus operaciones y había cancelado casi 500 vuelos con origen y destino a esa ciudad.

Chunks of ice, and even an ice machine, were seen floating in flood waters in Scituate Harbor, Massachusetts, today as the bomb cyclone continues to slam the east coast with wind, rain, snow and ice https://t.co/6M35dpZMDq pic.twitter.com/5buzCnvof7 — CNN (@CNN) 5 de enero de 2018

También quedó cerrada la terminal de vuelos nacionales LaGuardia, con más de 600 vuelos cancelados.

El aeropuerto de Newark, en el estado de Nueva Jersey, que también sirve a Nueva York, se mantenía abierto porque está más lejos de la zona del impacto, pero este jueves había cancelado más de mil vuelos programados.

El metro suburbano de la ciudad de Nueva York, que utilizan a diario seis millones de personas, se mantuvo abierto, aunque con notables retrasos, al igual que las líneas de tren de la red de cercanías.

De Blasio también decidió declarar una emergencia invernal en la ciudad, que le permite, por ejemplo, retirar con grúas cualquier vehículo que esté bloqueando la calle.

No se ha facilitado cifras de víctimas por el temporal, pero según las autoridades de Nueva York sólo en la ciudad hubo hoy más de ochenta accidentes de tráfico, en su gran mayoría al chocar vehículos a baja velocidad.

NOAA satellite captured the full path of the #BombCyclone exhibiting a rare and extremely rapid rate of intensification on the East Coast with some of the coldest wind chills of the season pic.twitter.com/mszGneFLPz — Breaking911 (@Breaking911) 4 de enero de 2018

En cambio, en el estado de Carolina del Norte hubo tres muertos, en Carolina del Sur otro más y en Virginia hubo dos fallecidos.

Dos de las víctimas en Carolina del Norte se registraron al deslizarse de la ruta una camioneta y caer en un arroyo. En Virginia pereció un hombre cuando fue golpeado por un quitanieves y una joven que fue atropellada mientras jugaba con un trineo.

