Mujer en Ecuador despierta en su funeral; pedía auxilio golpeando su ataúd 

Antes de que fuera enterrada viva, Bella Montoya, una mujer de 76 años, despertó dentro de su ataúd durante su funeral luego de haber sido declarada muerta y logró alertar a sus familiares.

El hecho ocurrió en Babahoyo, Ecuador, cuando un médico le dijo a la familia de la mujer que había muerto por un paro cardiorespiratorio, por lo que se prepararon para despedirla.

Durante el funeral, Gilber Barberán, hijo de la señora Montoya, contó que se acercaron para colocar algunas flores en la caja y en ese momento escucharon unos golpes, pero no se dieron cuenta de inmediato que se trataba de una solicitud de auxilio.

“¡Está viva!”, gritó Barberán para después abrir el ataúd y confirmar que su madre estaba respirando: “Mi mami comenzó a mover la mano izquierda, abrir los ojos, la boca; hacía esfuerzo para poder respirar”, dijo Gilber Balberán al diario El Universo.

Después de asimilar el impacto de lo que acababa de suceder, pidieron apoyo y la mujer fue trasladada al hospital donde antes la declararon muerta.

Su estado de salud

Gilber Barberán asegura que se trata de una negligencia médica, pero al llegar al hospital no pudo localizar al médico que diagnosticó mal, mientras tanto, por el momento atienden a su madre.

“El médico que me dijo al mediodía que mi mamá estaba muerta no se encontraba en el sitio. Me atendió otro, y él me le puso oxígeno, la entubaron y llevaron a una sala (UCI) donde está bajo observación”, indicó Barberán.

Bella se encuentra en este momento en el hospital. La ingresaron a UCI. Está con oxígeno y bajo observación médica.

El caso causó tal impacto en el país que el Ministerio de Salud ecuatoriano creó una comisión para investigarlo.