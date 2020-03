Ellas son las 100 mujeres más destacadas del siglo, para TIME

La revista estadounidense TIME realizó un especial dedicado a las 100 mujeres que destacaron y definieron el siglo pasado. En él aparecen aquellas que con su trabajo han logrado generar un cambio en su esfera social y han saltado los obstáculos que surgieron en su camino por ser mujeres.

La publicación abarca desde el año 1920 hasta el pasado 2019, a través de los cuales dejaron su huella personalidades como la joven activista Greta Thumberg, en 2019; Las Sufragistas, en 1920; Simone de Beauvoir, en 1949; y la mexicana Frida Kahlo, en 1938.

Mundo Muere Katherine Johnson, la matemática que llevó a la humanidad a la Luna

A través de su trabajo, la revista detalló que durante 72 años TIME nombró a “El Hombre del Año”, quien era elegido, normalmente, por ser personas masculinas que mantenían un poder en la esfera política y empresarial.

Sin embargo, a partir de 1999 este nombramiento paso a ser La Persona del año; no obstante, pocas eran las mujeres destacadas, pues según detalla el medio, “con frecuencia la elección era la misma”, hombres.

Ante esta situación TIME emprendió el proyecto 100 Mujeres del año, en el que destacan a las mujeres más influyentes, como aquellas que ocupan puestos en los que a menudo se posicionan los hombres, las líderes mundiales, activistas, artistas, o personalidades en la cultura, entre otras más.

El medio indicó que el especial mantuvo intactas las 11 portadas que han sido dedicadas a mujeres en los últimos años, pero además, se crearon otras 89 portadas diseñadas por artistas.

From Amelia Earhart to Beyoncé and Eva Perón to Malala, meet 100 women who defined the last century https://t.co/ycfvgsoTWZ — TIME (@TIME) March 5, 2020

Entre las mujeres más destacas se encuentra Greta Thunberg, ocupando la portada del 2019, debido a que a sus 15 años comenzó un movimiento global sobre el cambio climático en el mundo.

Hillary Clinton aparece en la portada de 2016, debido a que es la primera mujer a punto de llegar a la Casa Blanca y ser la Presidenta de Estados Unidos, por ello, TIME reconoció que “ella rompió barreras en el camino”.

Otra de las personalidades destacadas es Beyoncé, ocupando la portada de 2014, por su increíble trayectoria artística que inició en la década de los 90 y que hoy en día sigue revolucionando el mundo de la música.

.@Beyonce is one of TIME’s 100 women who defined the last century.



“The ‘Lemonade’ album’s overtures to Black Lives Matter insisted she may be pop, but she is also political,” writes Brittney Cooper (@ProfessorCrunk) #womenoftheyear https://t.co/uUgI2rvVpH — TIME (@TIME) March 5, 2020

Aunque últimamente Nancy Pelosi ha estado en los titulares de la prensa, debido a que fue una de los principales políticos que promovían el juicio político contra el actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la revista TIME le otorga la portada del 2010, pues en ese año fue posible la aprobación de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio con la que se logró un programa que ofrece acceso universal a la atención médica en Estados Unidos.

Entre algunas de las portadas más recientes también destaca Malala Yousafzai, la activista pakistaní; Michel Obama, ex primera dama en la Casa Blanca; Oprah Winfrey, presentadora de un famoso programa de televisión; y Serena Williams, una tenista profesional estadounidense.

Aquí puedes ver la lista completa.