NASA anuncia una comisión para estudiar sospechas sobre alienígenas

El administrador de la NASA, Bill Nelson, afirmó que "ante todas las sospechas que hay con el tema de los extraterrestres", decidió que la agencia espacial estadounidense "designará un comité integrado por científicos distinguidos" que hará público el próximo mes un informe sobre el tema.

Luego de la testificación del exoficial de Inteligencia, David Grush, ante la Cámara de Representantes de EU, quien aseguró que el gobierno ocultaba evidencia sobre vida extraterrestre, Nelson adelantó que a fin de año habrá un documento final que detalle lo relacionado con la tecnología no terrestre y restos biológicos no humanos.

El exastronauta y ahora dirigente de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EU (NASA) realiza una gira por Latinoamérica con el fin de estrechar lazos y avanzar en la cooperación científica internacional”.

Durante una conferencia de prensa en Argentina, Nelson aseguró que el informe se basará desde el punto de vista científico y contará con la participación de varias personalidades destacadas del ramo y se apoyarán con el uso de sensores satelitales que recopilan información.

No estamos solos y las autoridades estadounidenses están ocultando la evidencia, dijo el miércoles el exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos al comité del Congreso.

Grusch testificó que cree "absolutamente" que el gobierno posee un Fenómeno Anómalo no Identificado (FANI) -la sigla que reemplazó a Objetos Voladores No Identificados (OVNI) en la jerga oficial- así como restos de sus operadores no humanos.

"Fui informado, en el curso de mis deberes oficiales, de un programa de varias décadas para recuperar restos de accidentes de FANI y de ingeniería inversa", dijo Grusch.

"Tomé la decisión, con base en los datos que recogí, de reportar esta información a mis superiores y múltiples miembros de la inspección general, y convertirme en un denunciante", explicó.

Dijo que el gobierno estadounidense está ocultando información sobre FANI no solo a la opinión pública sino al Congreso, y que él personalmente entrevistó a personas con conocimiento directo acerca de naves no humanas.

Un subcomité del Congreso de Estados Unidos pidió al Gobierno que informe de los datos que tiene sobre objetos voladores no identificados tras escuchar la declaración de los exmiembros del Ejército.

Los tres militares retirados aseguraron que las autoridades estadounidenses han detectado sobre el espacio aéreo del país desde hace décadas como una amenaza para la seguridad nacional, independientemente de su origen.