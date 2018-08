Negociaciones con México van bien, AMLO ha sido todo un caballero: Trump

Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América Latina van por buen camino y así lo aseguró el presidente Donald Trump.

En su más reciente tuit el mandatario estadounidense explicó que en estas mesas de trabajo entre ambos países quienes deben ser protegidos son los empleados del sector automotriz y agrícola o "no habrá acuerdo".

También habló del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Sus palabras exactas fueron "El nuevo presidente de México ha sido todo un caballero".

Finalmente apuntó que Canadá debe esperar. Sus tarifas y barreras comerciales son muy altas. "Impondremos impuestos al sector automotriz si no llegamos a un acuerdo", escribió.

Deal with Mexico is coming along nicely. Autoworkers and farmers must be taken care of or there will be no deal. New President of Mexico has been an absolute gentleman. Canada must wait. Their Tariffs and Trade Barriers are far too high. Will tax cars if we can’t make a deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de agosto de 2018

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo más temprano este viernes que las conversaciones con Estados Unidos para modernizar el TLCAN continuarán la próxima semana y que la reincorporación de Canadá a las negociaciones dependerá de la velocidad con que solucionen sus asuntos bilaterales.

El funcionario, quien habló tras una reunión en Washington con el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, dijo que el regreso a las renegociaciones de Canadá, el tercer socio del TLCAN, dependería de resolver asuntos bilaterales en "los próximos días o semanas".

Los temas que México y Estados Unidos están discutiendo incluyen el porcentaje de componentes de un vehículo que se debe fabricar en América del Norte para evitar el pago de aranceles, y cuántos automóviles y camiones se tienen que producir en plantas que paguen salarios más altos.

Con información de Reuters

Mundo "Juan Trump", así llama el presidente de EU a López Obrador

Mundo AMLO y Trump hablan sobre migración en su primera llamada telefónica