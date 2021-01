¡Adiós al News Cafe de Miami Beach! Favorito de Gianni Versace

El icónico News Cafe de Miami Beach, favorito del asesinado diseñador italiano Gianni Versace y parada obligada para el desayuno de muchos residentes y turistas, anunció su cierre oficial, aunque se espera que sea temporal.

El News Cafe abrió sus puertas en 1988 en la emblemática calle Ocean Drive, en primera línea de playa, flanqueada por hoteles de traza Art Decó.

Desde su apertura en el conocido como Distrito Art Decó, este café ha sido, sin duda, el más querido por los residentes y turistas, tanto por su atmósfera informal de bistró y mesas en la acera como por su tienda de periódicos y libros.

Los que quieran volver a saborear en este café un croissant u ojear algún diario en papel, todavía en quioscos, tendrán que esperar al menos, según indica la web Yelp, hasta el 2022.

Este cierre que se anuncia como "temporal" aparece en Yelp sin otra información o declaración por parte del propietario del establecimiento.

De acuerdo con el diario The Miami Herald, el equipo del restaurante respondió este martes: "¡No cerramos para siempre! Solo temporalmente, volveremos".

Gianni Versace, que fue asesinado en 1997 en la entrada de su mansión Casa Casuarina, muy próxima a este café, era uno de sus clientes habituales a la hora del desayuno.

Gianni Versace

El News Cafe fue muy influyente en la popularidad de Ocean Drive y ha seguido manteniéndose, durante todas estas décadas, como uno de los locales más apreciados tanto por los residentes como por los visitantes de South Beach durante todo el año.

Los vecinos de Miami Beach observaron este lunes por la noche que el café estaba cerrado con tablones. Michael Góngora, comisionado de la ciudad, escribió en Instagram: "lamento que el famoso News Cafe de Ocean Drive cerrara".