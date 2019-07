"Ni un hueso racista en mi cuerpo": Trump sobre comentarios a congresistas

El presidente estadounidense, Donald Trump, negó que sus comentarios sobre cuatro congresistas demócratas fueran "racistas", mientras crece la polémica por los comentarios que hizo el fin semana aconsejando a las legisladoras que volvieran a sus países.

"Estos tuits no eran racistas. No tengo ni un hueso racista en mi cuerpo", dijo Trump en Twitter.

Those Tweets were NOT Racist. I don’t have a Racist bone in my body! The so-called vote to be taken is a Democrat con game. Republicans should not show “weakness” and fall into their trap. This should be a vote on the filthy language, statements and lies told by the Democrat..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2019

Desde el fin de semana, la polémica ha ido creciendo en Estados Unidos y el lunes las cuatro congresistas aludidas replicaron airadamente al presidente.

Se trata de Alexandria Ocasio-Cortez (representante de Nueva York, de origen portorriqueño), Ilhan Omar (de Minnesota, estadounidense nacida en Somalia), Ayanna Pressley (una legisladora negra que representa a Massachusetts) y Rashida Tlaib (de Michigan, de ascendencia palestina).

"No se nos acallará", dijo Pressley, llamando a los estadounidenses a "no morder el anzuelo" ante estos ataques que, según dijo, apuntan a desviar la atención de los verdaderos problemas del país.

Trump sólo busca distraer con este "ataque abiertamente racista", aseguró Omar. "Esa es la agenda de los nacionalistas blancos", agregó.

Este martes los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, someterán a votación una moción para condenar las declaraciones del presidente. Trump criticó esta iniciativa en Twitter.

"Lo que ellos denominaron como una votación convocada para hoy es un engaño. Los republicanos no deberían mostrar 'debilidad' ni caer en su trampa", dijo Trump, que consideró que los legisladores deberían pronunciarse sobre "el lenguaje soez, las declaraciones y las mentiras contadas por los demócratas".