Niños migrantes temerosos protagonizan portada de The New Yorker

Esta semana dieron la vuelta al mundo las fotografías de las celdas donde permanecen detenidos los hijos de migrantes. Las imágenes causaron gran impacto y The New Yorker dedico su portada a ellos.



La portada ilustra la parte baja de la estatua de la libertad y entre su ropa se esconden unos pequeños con rostros de miedo y llorosos.

Con dicha imagen, la conocida revista hace una fuerte crítica a la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump.

An early look at next week’s cover, "Yearning to Breathe Free," by Barry Blitt: https://t.co/JHEnLRCSqr pic.twitter.com/fYdxQDfGAm — The New Yorker (@NewYorker) 21 de junio de 2018

El reflejo de la problemática en las fronteras mexicanas

La separación de los niños migrantes de sus padres, es sólo una parte de la problemática que existe en las fronteras.

Un ejemplo es Ciudad Juárez quien recibió de enero a abril, 2,939 repatriados colocándola en la tercer frontera que más recibe deportados, el primer lugar lo ocupa Mexicali con más 12 mil 749 connacionales y el segundo lugar es para el puente Juárez-Lincoln de Nuevo Laredo con 11 mil 954 deportaciones.

Durante la administración de Barack Obama, el número de repatriados que cruzaban por Juárez era mínimo, por la existencia del Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM) el cual concentraba en albergues de iglesias o asociaciones civiles de Las Cruces, Nuevo México a los indocumentados detenidos por el ICE y a los pocos días los enviaban vía aérea desde el aeropuerto de El Paso, Texas hacia la Ciudad de México.

La administración de Trump canceló este programa por 90 días y ahora el ICE deja en los puentes fronterizos a los mexicanos detenidos. Cifras de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), señala que 2 de cada 10 repatriados se quedan en Juárez, unos para trabajar, reunir dinero para regresar a su estado de origen y otros para vivir permanentemente.

Aunado a esto, las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y las casas del migrante, resultan insuficientes para recibir a estos mexicanos que llegan únicamente con la ropa que llevan puesta, porque fueron capturados en su mayoría en sus áreas laborales. Tan sólo la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, ha recibido hasta 100 connacionales diarios.