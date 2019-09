"¡No tienen agallas ni visión!", Trump tras decisión de Fed de bajar tasa de interés

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la Reserva Federal por reducir el miércoles la tasa de interés solo un cuarto de punto porcentual, al decir que el banco central y su líder, Jerome Powell, no tienen "¡agallas ni visión!".

"Es un comunicador terrible", dijo Trump sobre Powell en su último ataque por Twitter al banco central, menos de media hora después de que la Fed anunció su segundo recorte de las tasas durante este año.

"Jay Powell y la Reserva Federal fallaron de nuevo", sostuvo.

Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No “guts,” no sense, no vision! A terrible communicator! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019

Por segunda vez consecutiva, la Fed bajó las tasas de interés en 25 puntos base para dejarla en un rango de 1.75 a 2%, aunque fue una decisión dividida porque se registraron tres votos contra esta decisión.

Se cumplió el pronóstico a pesar de los profundos desacuerdos que existen en el seno de la Reserva Federal sobre las perspectivas económicas y la forma en que debe responder el banco central estadounidense.

La tasa de interés referencial es un indicador que sirve para regular el flujo del dinero, pues entre más alto es el indicador, es más caro conseguir un crédito, pero si baja es más barato acceder al financiamiento y esto estimula el crecimiento económico y eleva la inflación.

En el comunicado, la Fed detalló que la decisión fue tomada debido a que la inversión fija de los negocios y las exportaciones se han debilitado.