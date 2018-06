No llevaremos niños migrantes separados de sus padres, dicen American y United Airlines

American Airlines y United Airlines anunciaron este miércoles que están en contra de la política de Trump "tolerancia cero" y que piden al Gobierno de Estados Unidos no utilizar sus vuelos para transportar a los niños migrantes separados de sus padres.

Sociedad Sube repatriación de niños de EU a Baja California

Por medio de un comunicado American Airlines indicó que "no tenía conocimiento" de que el Gobierno utilizara su aerolínea para transportar a los niños, y pido que "se abstengan inmediatamente de estas prácticas.

No tenemos ningún deseo de asociarnos con la separación de familias o, lo que es pero, de sacar provecho..tenemos toda la expectativa de que el gobierno cumpla con nuestra solicitud y les agradecemos por hacerlo.

Además aseguró que estas acciones van en contra de sus valores por completo.

El proceso de separación familiar que ha sido ampliamente publicitado no está del todo alineado con los valores de American Airlines: unimos a las familias, no las separamos.

Por su parte United Arlines también coincidió con American, dejó claro que su función jamás será separar a las familias y pidió que no se utilicen su vuelos.

Celebridades George y Amal Clooney donan 100 mil dólares a centro de apoyo a niños migrantes

"Basándonos en nuestras serias preocupaciones sobre esta política y cómo está en profundo conflicto con los valores de nuestra compañía, nos comunicamos con funcionarios federales para informarles que no deberían transportar niños migrantes separados de sus padres en la United Airlines".





El propósito compartido de nuestra empresa es conectar a las personas y unir el mundo. Esta política y su impacto en miles de niños está en profundo conflicto con esa misión y no queremos formar parte de ella.

United asks U.S. government not to fly separated immigrant children on our aircraft. pic.twitter.com/MPPbhO6aqV — United Airlines (@united) 20 de junio de 2018

Horas antes el presidente Donald Trump indicó que planeaba firmar una orden ejecutiva para mantener unidas a las familias migrantes que fueron detenidas luego de intentar cruzar ilegalmente a los Estados Unidos.

La polémica sobre este tema sigue creciendo luego de que se revelaran unos videos de niños migrantes llorando enjaulados en centros de detención. Más de 2 mil 300 niños han sido puestos en estos lugares.

Mundo Confrontan en un restaurante mexicano a Kirstjen Nielsen, la cara de la política "tolerancia cero" de Trump

Dos Mil Millas Nueve familias de la caravana migrante han sido separadas

Celebridades Famosos manifiestan su indignación por separación de niños migrantes en EU