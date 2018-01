Noche Vieja sangrienta. Joven asesina a sus padres, su hermana y una amiga en Nueva Jersey

NUEVA YORK.- Un adolescente de 16 años asesinó en la última medianoche con un fusil semiautomático a sus padres, su hermana y una amiga de la familia en el estado de Nueva Jersey y fue detenido por las autoridades, informaron hoy fuentes oficiales.

El cuádruple homicidio se produjo en la localidad de Long Branch, en la costa del Atlántico. Una persona no identificada reportó el tiroteo a la policía hacia las 23:45 hora local.

El fiscal del condado de Monmouth, Christopher Gramiccioni, en declaraciones a los periodistas reproducidas por medios locales dijo que entre las víctimas se encuentran el padre del detenido, Steven Kologi, de 44 años, y la madre del presunto homicida, Linda, de 42.

También fueron asesinadas la hermana del adolescente, Brittany, de 18 años, así como una amiga de la familia que vivía en el lugar, Mary Schultz, de 70 años.

"Es algo terriblemente trágico", declaró hoy Gramiccioni en declaraciones a los periodistas en Long Branch. Gramiccioni dijo que el abuelo y el hermano del adolescente no resultaron heridos.

Las autoridades no facilitaron la identidad del presunto asesino porque se trata de un menor. Tampoco apuntaron la causa que pudo haberle llevado a cometer el múltiple homicidio, aunque calificaron el tema como un caso aislado de violencia doméstica.

El fusil estaba registrado a nombre de uno de los residentes de la vivienda no identificado, según el grupo de noticias de Nueva Jersey Advance Media.