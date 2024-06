Crecen presiones para bajar a Biden de la carrera presidencial en EU

WASHINGTON. Varias fuentes demócratas citadas por medios estadounidenses hablan ya de "pánico" por la actuación titubeante del presidente estadounidense, Joe Biden, en el debate del pasado jueves con Donald Trump, que pone una gran presión sobre la campaña demócrata antes de la convención del partido.

"La reacción universal es cercana al pánico", "hay un profundo, amplio y muy agresivo pánico", indicaron, respectivamente, los analistas políticos Joy Reid y John King en base a fuentes dentro del Partido Demócrata, cuyo congreso se celebrara del 19 al 22 de agosto y es ahí donde se decidirá quien será el nominado oficial.

Tras la cuestionada actuación de Biden en el primer debate de la carrera a la Casa Blanca, en el Partido Demócrata han empezado a surgir voces que hablan de la necesidad de otro candidato a falta de menos de cinco meses para las elecciones presidenciales.

Pese a ser desde hace semanas el candidato virtual, Biden todavía no es el nominado oficial y tras la debacle del jueves, los pasillos del Congreso se llenaron de rumores y filtraciones que hablan de que muchos demócratas prefieren explorar una alternativa, cuenta la prensa estadounidense.

Uno de los que habló más claramente es el legislador de California Jared Huffman, quien reconoció que “no fue una buena noche” y que la cuestión de reemplazar a Biden es “parte del procesamiento” mental que hay que hacer.

Cada demócrata, explicó, “necesita hacer un gran examen de conciencia y hay que concentrarse en ganar”. “Apoyaré cualquier forma en que podamos derrotar a Donald Trump”, dijo.

Tenemos algunas decisiones que tomar como partido. Tenemos que tener esa discusión de inmediato

Stephen Lynch

El representante de Ilinois Chuy García apuntó que Biden y la primera dama, Jill Biden, “tienen una gran responsabilidad de tomar la mejor decisión posible en el interés nacional y el del partido

Y el representante de Massachusetts, Stephen Lynch, uno de los primeros miembros del Congreso en respaldar a Biden en 2020, afirmó: “Tenemos algunas decisiones que tomar como partido. Tenemos que tener esa discusión de inmediato”.

Un demócrata de la Cámara de Representantes afirmó al diario Axios que ya se empieza a proponer a varios gobernadores demócratas como posibles alternativas: Gretchen Whitmer, de Míchigan; Tim Walz, de Minnesota, Roy Cooper, de Carolina del Norte, Josh Shapiro de Pensilvania y, sobre todo, Gavin Newsom de California.

También dentro del Partido Republicano hay figuras que piensan que los demócratas apostarán por un nuevo candidato. Sin embargo, Trump dijo que Biden, abandone la carrera después de su mediocre desempeño en el debate.

"Mucha gente dice que después del desempeño de anoche Joe Biden abandonará la carrera. Pero el hecho es que realmente no lo creo porque le va mejor en las encuestas que cualquiera de los demócratas de los que están hablando", dijo Trump en un mitin en Virginia (este).

El presidente dijo, en su primera aparición después del debate, que tiene intención de derrotar a su rival, sin dar señales de que vaya abandonar la carrera tras una floja actuación que preocupó a sus compañeros demócratas.

"Puedo hacer este trabajo", dijo Joe Biden en un mitin un día después del desastroso debate. "Ya no camino con tanta facilidad como antes, no hablo con tanta fluidez como antes, no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé: sé cómo decir la verdad", dijo el candidato demócrata en un mitin en Carolina del Norte.

Durante el debate hubo momentos en los que no finalizó algunas de las frases o no hiló las ideas de manera efectiva, lo que no ayuda a despejar una de las dudas más acuciante para los votantes: si una persona de 81 años puede presentarse para liderar a Estados Unidos cuatro años más.

Biden debería ser confirmado en la convención demócrata de Chicago en agosto, pero ahora la gran pregunta es si no será reemplazado antes de esa reunión.

¿Quién podría ser el reemplazo de Joe Biden?

Según la normativa del Partido Demócrata existiría la posibilidad de cambiar de candidato, aunque el calendario es muy ajustado. Más de lo normal, ya que la formación había previsto (un hecho poco frecuente) nombrar oficialmente a Biden antes de la Convención Demócrata que se celebrará en Chicago del 19 al 22 de agosto.

Son los delegados que integran el Colegio Electoral los encargados de elegir un nombre. "Todo lo que se necesita en términos de reglamento es que otros delegados voten a alguien más", explica Reeher.

Además, en esta ocasión Biden no fue "realmente desafiado en las primarias" y en muchos estados "fueron canceladas", por lo que técnicamente sería todavía más sencillo.

Pero, puesto que las reglas del partido hacen casi imposible reemplazar a los candidatos sin su consentimiento, para que los delegados pudieran elegir "de manera realista" a alguien que no sea Biden lo primero que tendría que suceder es que él mismo anunciara su salida.

"Debería decir 'no volveré a postularme'. Tendría que aparecer en televisión como lo hizo Lyndon Johnson en 1968 y decir 'Me salgo del proceso, no aceptaré la nominación'", añadió-

Y, en segundo lugar, "los demócratas con liderazgo tendrían que ponerse de acuerdo sobre un candidato alternativo" y como por el momento no lo hay, existiría la posibilidad de que la salida de Biden conllevara una auténtica batalla campal.

"El partido se vería sumido en el caos, daría la impresión de falta de cohesión y de confianza y creo que sería un golpe político del que no podrían recuperarse de aquí a noviembre", sentenció el politólogo, quien no ve factible, por tanto, que se vaya a optar por la salida de Biden.