Nuestro país está completo: Trump reitera amenaza de cierre de frontera

Por medio de una publicación en Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente con cerrar la frontera si México no hace hasta lo imposible por detener a los miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

“México debe detener a todos los ilegales y no permitirles hacer la larga marcha hacia los Estados Unidos, o no tendremos más remedio que cerrar las fronteras y / o instituir tarifas. ¡Nuestro país está completo!”.

....Mexico must apprehend all illegals and not let them make the long march up to the United States, or we will have no other choice than to Close the Border and/or institute Tariffs. Our Country is FULL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2019

En los últimos días, el primer mandatario de Estados Unidos ha amenazado en diversas ocasiones, que cerrará la frontera con México, además de sancionar al país por el narcotráfico que entran a su territorio.

Al otro lado de la frontera, en Mexicali, unas 200 personas protestaron contra Trump con carteles. Foto: AFP

Cabe recordar que el día de ayer, la titular de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen presentó su renuncia luego de que Donald Trump la reprendiera frente a todo el gabinete tras criticar la falta de progreso para cerrar las fronteras a los inmigrantes ilegales.