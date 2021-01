Nueva era en EU: Joe Biden entra a la Casa Blanca como presidente

Joe Biden, acompañado por su esposa Jill, entró por primera vez a la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos, horas después de la ceremonia de investidura en el Capitolio.

Tras pasear en caravana en la limusina presidencial por las calles casi vacías de Washington, detrás de una banda militar, Biden descendió del coche y recorrió a pie los últimos metros hasta la Casa Blanca escoltado por su esposa, sus hijos y nietos.

En el camino Biden se detuvo a saludar a la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, y a dos niños que esperaban detrás de la barrera de seguridad.

Minutos después, Kamala Harris, la primera mujer en ocupar el cargo como vicepresidenta de EU, también llegó a la Casa Blanca en compañía de su esposo Doug Emhoff y familia.

Antes de ir a la Casa Blanca, Biden y Harris visitaron el Cementerio Nacional de Arlington para rendir homenaje a los militares caídos en una ceremonia en la que participaron los expresidentes demócratas Bill Clinton y Barack Obama y el exmandatario republicano George W. Bush.

Joe Biden asumió este miércoles el cargo como presidente de Estados Unidos y prometió "un nuevo día", después de cuatro tumultuosos años de gobierno de Donald Trump, quien, ausente en la investidura, se fue de Washington con la promesa de regresar "de alguna forma".

Con la mano izquierda sobre una Biblia familiar, Biden, de 78 años, prestó juramento ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, comprometiéndose a "preservar, proteger y defender la Constitución".

En su discurso, el político afirmó también que Estados Unidos enfrenta "el surgimiento del extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo doméstico", pero aseguró que estas amenazas van a ser derrotadas.

Kamala Harris, de 56 años, juró el cargo momentos antes ante la jueza progresista Sonia Sotomayor, convirtiéndose en la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos.

Ella y su esposo, el primer "segundo caballero" de Estados Unidos, fueron acompañados a la toma de posesión por Eugene Goodman, un policía negro del Capitolio que durante el asalto de los manifestantes trumpistas contuvo a la turba, en su mayoría blanca.

Los actos de investidura, en los que Lady Gaga cantó el himno nacional y Jennifer Lopez interpretó el clásico "This Land Is Your Land", se realizaron bajo fuertes medidas de seguridad luego de la toma del Capitolio por simpatizantes de Trump hace dos semanas.