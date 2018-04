Nueve muertos y 16 heridos deja atropello de peatones en Toronto

Una camioneta embistió este lunes a varios peatones en Toronto, Canadá. De acuerdo con la policía de la ciudad nueve personas perdieron la vida y 16 más resultaron heridas.









Momentos antes el alcalde de Toronto, John Tory había confirmado víctimas mortales: "se han producido muertos" en el atropello por parte de una furgoneta que se subió a la acera de una concurrida calle. Tory no indicó el número de fallecidos o heridos ni proporcionó más detalles sobre el conductor de la furgoneta, que fue detenido por la policía.





UPDATE 1:27 pm, police were called to Yonge Street and Finch Avenue East, for a collision.

A Media Sgt from traffic services is on their way to the scene.

Too early to confirm the number of pedestrians struck or their injuries. More to come.^gl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23 de abril de 2018





El incidente ocurrió en la zona de Yonge Street y Finche Avenue. Unos minutos más tarde, los agentes informaron de un posible tiroteo en la zona de Dundas y Chestnut.









Imágenes ofrecidas por la radiotelevisión pública canadiense, CBC, muestran a varias personas que son atendidas en la acera en las inmediaciones de la salida de una estación de metro.



Foto-: Especial

El servicio de Metro en Toronto fue suspendido en la zona del incidente.





Con información de AFP y EFE.