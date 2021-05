Nuevo tiroteo en escuela de EU, esta vez en Idaho

Dos menores y un empleado resultaron heridos en un nuevo incidente con armas de fuego en una escuela de Estados Unidos, esta vez en el estado de Idaho.

El incidente ocurrió en la escuela Rigby Middle School, indicó el jefe policial local, Steve Anderson. Asimismo mencionó que un estudiante fue detenido en el lugar.

I am praying for the lives and safety of those involved in today's tragic events. Thank you to our law enforcement agencies and school leaders for their efforts in responding to the incident. I am staying updated on the situation. https://t.co/IF4ECgWhaV — Brad Little (@GovernorLittle) May 6, 2021

De los tres heridos ninguno presenta lesiones de gravedad.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El director del distrito escolar local, Chad Martin, calificó el suceso como “la peor pesadilla que le puede ocurrir a un distrito escolar”. Mientras el gobernador del estado, Brad Little, lamentó los sucesos ocurridos en las inmediaciones de la escuela y agradeció a las agencias de seguridad por haber controlado la situación.