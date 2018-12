Número de muertos en Indonesia se debe a falta de alerta, aseguran los expertos

Una sucesión imprevisible de hechos y un sistema de alerta temprana deficiente explican el número de muertos en el tsunami que arrasó las costas del estrecho de Sonda, concluyen los expertos y las autoridades.

El tsunami azotó el sábado por la noche las playas y casas de este estrecho que separa las islas de Java y Sumatra, pillando desprevenidos a los habitantes y a los sistemas de vigilancia.

Te puede interesar: Revelan video de sicarios asesinando a cuatro policías en Almoloya

En unos tuits en cadena, borrados más tarde, la Agencia Nacional de Gestión de Catástrofes aseguró que no había "amenaza de tsunami" pese a que la ola ya barría el litoral del sur de Sumatra y el extremo oeste de Java.

La ausencia de sistema de alerta temprana explica que el tsunami no se haya detectado", reconoció el portavoz de esta agencia, Sutopo Purwo Nugroho... Las señales de la llegada de un tsunami no se detectaron y la gente no tuvo tiempo para evacuar

Indonesia es uno de los países del mundo más expuestos a las catástrofes naturales. Este archipiélago, formado por la convergencia de placas tectónicas, se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona de fuerte actividad sísmica y volcánica.

Un tsunami provocado por un terremoto causó 2 mil 200 muertos y miles de desaparecidos en septiembre en Palu, en la isla de Célebes.

La medida de las mareas y el modelado de datos (organización y estructuración de datos) son las principales herramientas de las agencias indonesias para prever los tsunamis, generalmente después de un terremoto.

Estas son algunas de las imágenes más devastadoras que dejó el tsunami ⬇

Un tsunami registrado el pasado 22 de diciembre arrasó con todo a su paso en Indonesia | Foto: EFE Científicos explicaron que este fenómeno podría haber sido causado por deslizamientos de tierra debajo del mar luego de la erupción del volcán Anak Krakatoa | Foto: EFE Según las autoridades locales, el tsunami ha dejado al menos 222 muertos, 843 heridos y 28 desaparecidos | Foto: EFE Las localidades afectadas han sido Lampung Meridional, Pandelang y Serang | Foto: AFP Además de las lamentables pérdidas de vidas, resaltan centenares de casas dañadas, hoteles, botes y vehículos | Foto: AFP La Unión Europea ofreció sus condolencias, además del apoyo comunitario en las tareas de rescate | Foto: EFE Esta nueva catástrofe natural se produjo apenas tres meses después del registrado el 28 de setiembre, el cual dejó más de dos mil muertos | Foto: EFE A menos de 24 horas del tsunami, se registró un sismo de magnitud 5 sin dejar víctimas, sólo pánico entre la población | Foto: EFE

Te puede interesar: [VIDEO] Así arrasó tsunami con concierto en Indonesia

Incluso cuando todas las estaciones de vigilancia funcionan, los fallos de la red son considerables y la gente dispone de poco tiempo para huir. Los esfuerzos por mejorar el sistema se han visto obstaculizados por varios problemas, como la falta de mantenimiento de los equipamientos y el mal funcionamiento burocrático.

Según los expertos, la catástrofe del sábado se produjo tras una erupción del volcán Anak Krakatoa, situado en el estrecho de Sonda.

Esto provocó un alud submarino de una parte del volcán y el desplazamiento de grandes cantidades de agua.

Sigue todos los detalles del tsunami en Indonesia aquí