Nunca aceptaremos a ilegales en Estados Unidos: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaro esta mañana que nunca aceptará a quienes ingresen ilegalmente a su país.

Fue por medio de su cuenta de Twitter, que el mandatario expreso su sentir con respecto a la caravana de migrantes hondureños.

Somos una gran nación soberana. ¡Tenemos fronteras fuertes y nunca aceptaremos a personas que entran ilegalmente a nuestro país!.

Asimismo, afirmó que para aquellos que quieran abogar por la inmigración ilegal, basta con echar un buen vistazo a lo que ha sucedido a Europa en los últimos 5 años. ¡Un desastre total!

We are a great Sovereign Nation. We have Strong Borders and will never accept people coming into our Country illegally! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de octubre de 2018 For those who want and advocate for illegal immigration, just take a good look at what has happened to Europe over the last 5 years. A total mess! They only wish they had that decision to make over again. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de octubre de 2018

Reveló que en la caravana que se dirige hacia su país hay unos 10,000 migrantes y alertó ayer que entre los inmigrantes de la caravana hay "criminales y personas desconocidas de Oriente Medio".

Si embargo, posteriormente, admitió que no tiene "pruebas" de que en ella viajen individuos procedentes de Oriente Medio o incluso terroristas.

Cuestionado hoy sobre si tiene datos que lo demuestren, Trump respondió: "No hay pruebas de nada, pero podría ser perfectamente".

Con información de EFE