Oklahoma firma ley que limita el aborto a seis semanas de gestación

El gobernador republicano de Oklahoma, Estados Unidos, anunció que firmó una ley estatal que limita el aborto después de las seis semanas de gestación, una de las normas más restrictivas del país.

"Quiero que Oklahoma sea el estado más provida del país porque represento a los cuatro millones de habitantes de Oklahoma que abrumadoramente quieren proteger a los no nacidos", dijo Kevin Stitt en su cuenta oficial de Twitter.

La iniciativa prohíbe los abortos después de las seis semanas, con excepciones para emergencias médicas, pero no para casos de violación o incesto.

El anuncio de Stitt se produjo solo unas horas después de que un borrador de fallo de la Corte Suprema filtrado en la prensa indicara que el máximo tribunal del país está listo para anular Roe vs. Wade, el histórico fallo de 1973 que consagró el derecho al aborto en todo Estados Unidos.

Si la Corte confirmara su decisión, dejaría las leyes sobre la interrupción voluntaria del embarazo en manos de las legislaturas estatales, y se espera que la mitad de los estados del país promulguen prohibiciones o nuevas restricciones.

Para muchas mujeres, el posible final del derecho al aborto en partes de Estados Unidos plantea la posibilidad de verse obligadas a viajar cientos de kilómetros para acceder al procedimiento, o dar a luz en circunstancias traumáticas.

Republicanos como Stitt han presionado con fuerza durante años para derrocar Roe vs. Wade, y para muchos era cuestión de tiempo que se hiciera después del nombramiento de tres jueces conservadores bajo el expresidente Donald Trump, lo que hizo virar a la derecha la composición de la Corte Suprema.